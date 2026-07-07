La nueva joya de Egipto desafió a la Selección: "Jugamos contra Argentina, no contra Messi"
Hamza Abdelkarim, la gran aparición del fútbol egipcio y reciente incorporación de Barcelona, habló en la previa del cruce de octavos de final frente a la Albiceleste.
Con apenas 18 años, Hamza Abdelkarim se convirtió en uno de los nombres propios del Mundial 2026. El joven delantero de Egipto irrumpió como una de las grandes revelaciones del torneo y, a pocos meses de haber sido incorporado por Barcelona, afrontará el desafío más importante de su corta trayectoria cuando su selección enfrente a la Selección Argentina por los octavos de final.
La expectativa alrededor del atacante no deja de crecer. Su estreno con la selección absoluta se produjo durante esta Copa del Mundo, cuando ingresó desde el banco de suplentes en el encuentro frente a Bélgica para reemplazar a Mohamed Salah. Esa aparición le permitió transformarse en el debutante más joven de la historia de Egipto en un Mundial y consolidar la imagen de una de las principales promesas del fútbol africano.
En la previa del duelo frente al vigente campeón del mundo, Abdelkarim fue consultado sobre el enorme desafío que implica enfrentar a Lionel Messi, referente absoluto de Argentina y máximo ídolo de Barcelona, club en el que el delantero continuará su carrera. Sin embargo, el juvenil prefirió poner el foco en el colectivo antes que en las individualidades.
"Jugamos contra Argentina, no contra Messi", respondió con firmeza, dejando en claro que su atención está centrada en el rendimiento del equipo y no en la figura del capitán argentino. Más adelante, durante una entrevista con Mundo Deportivo, profundizó esa idea y explicó cómo intenta afrontar cada compromiso, sin dejarse influir por el contexto o la trascendencia del rival que tenga enfrente.
"Cuando entro al campo, hago lo que me hace feliz, así que no me importa lo que digan o hagan los demás fuera del terreno de juego. Mi atención está puesta en el campo", contó. Aunque Abdelkarim es la gran esperanza del futuro para Egipto, reconoció que el principal referente del plantel continúa siendo Salah.
El histórico delantero del seleccionado ocupa un rol fundamental dentro del grupo y, según el joven atacante, comparte permanentemente su experiencia con las nuevas generaciones: "No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí".
Quién es Hamza Abdelkarim, la promesa de Egipto que juega en Barcelona
La historia de Abdelkarim comenzó en El Cairo, donde nació el 1 de enero de 2008. Sin embargo, gran parte de su infancia transcurrió en Malasia debido al trabajo de su padre, exvoleibolista, en una academia deportiva de Kuala Lumpur. Años más tarde regresó a Egipto para incorporarse a las divisiones inferiores de Al Ahly, institución en la que inició un ascenso meteórico.
En febrero de 2025 debutó en el primer equipo con apenas 17 años y un mes, convirtiéndose en el futbolista más joven del club en debutar durante el siglo XXI y superando el registro que pertenecía a Ramadan Sobhi. Sus actuaciones también llamaron la atención en las selecciones juveniles, donde acumuló 12 goles en 21 partidos entre la Copa Africana Sub-17 y el Mundial de la categoría.
Tras despertar el interés de distintos clubes europeos, Barcelona consiguió incorporarlo a préstamo para su filial a comienzos de 2026. Su adaptación fue inmediata: en uno de sus primeros encuentros convirtió tres goles de cabeza en apenas 15 minutos y terminó siendo decisivo para la conquista del campeonato. Ese rendimiento convenció a la dirigencia catalana, que ejecutó la opción de compra fijada en 1,5 millones de euros por Al Ahly.
Ahora, con ocho goles en once presentaciones y el respaldo del entrenador Hansi Flick, que ya lo tiene en consideración para la pretemporada del primer equipo, Abdelkarim intentará seguir escribiendo su historia en el escenario más importante posible. Frente a Argentina tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué muchos ya lo consideran el heredero futbolístico de Mohamed Salah.
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