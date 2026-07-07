La nueva joya de Egipto desafió a la Selección: "Jugamos contra Argentina, no contra Messi"

El histórico delantero del seleccionado ocupa un rol fundamental dentro del grupo y, según el joven atacante, comparte permanentemente su experiencia con las nuevas generaciones: "No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos todas sus experiencias y nosotros intentamos aprovecharlas. Tener una trayectoria como la de Salah es algo indescriptible; estar a su lado es un sueño y un honor para mí".

Quién es Hamza Abdelkarim, la promesa de Egipto que juega en Barcelona

La historia de Abdelkarim comenzó en El Cairo, donde nació el 1 de enero de 2008. Sin embargo, gran parte de su infancia transcurrió en Malasia debido al trabajo de su padre, exvoleibolista, en una academia deportiva de Kuala Lumpur. Años más tarde regresó a Egipto para incorporarse a las divisiones inferiores de Al Ahly, institución en la que inició un ascenso meteórico.

En febrero de 2025 debutó en el primer equipo con apenas 17 años y un mes, convirtiéndose en el futbolista más joven del club en debutar durante el siglo XXI y superando el registro que pertenecía a Ramadan Sobhi. Sus actuaciones también llamaron la atención en las selecciones juveniles, donde acumuló 12 goles en 21 partidos entre la Copa Africana Sub-17 y el Mundial de la categoría.

Tras despertar el interés de distintos clubes europeos, Barcelona consiguió incorporarlo a préstamo para su filial a comienzos de 2026. Su adaptación fue inmediata: en uno de sus primeros encuentros convirtió tres goles de cabeza en apenas 15 minutos y terminó siendo decisivo para la conquista del campeonato. Ese rendimiento convenció a la dirigencia catalana, que ejecutó la opción de compra fijada en 1,5 millones de euros por Al Ahly.

Ahora, con ocho goles en once presentaciones y el respaldo del entrenador Hansi Flick, que ya lo tiene en consideración para la pretemporada del primer equipo, Abdelkarim intentará seguir escribiendo su historia en el escenario más importante posible. Frente a Argentina tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué muchos ya lo consideran el heredero futbolístico de Mohamed Salah.