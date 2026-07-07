El historial entre Argentina y Egipto: ventaja albiceleste y una larga serie de cruces juveniles
La Albiceleste afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 frente al seleccionado africano. Los enfrentamientos entre ambos en Primera son escasos.
La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, en un duelo que definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final. Más allá de la importancia del encuentro, el partido también volverá a poner frente a frente a dos selecciones que no suelen cruzarse con frecuencia en la categoría mayor, aunque sí cuentan con varios antecedentes en competencias juveniles organizadas por la FIFA.
El primer choque entre argentinos y egipcios se remonta a casi un siglo atrás. Fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando ambos seleccionados se encontraron en una de las semifinales del certamen. Aquel equipo argentino llegaba con números impactantes tras haber goleado a Estados Unidos por 11-2 y a Bélgica por 6-3.
La diferencia también quedó reflejada frente al conjunto africano, que sufrió una contundente derrota por 7-0. Roberto Cherro aportó un tanto, Manuel Ferreira marcó dos veces y Domingo Tarascone se despachó con un triplete en una actuación histórica. Sin embargo, la alegría no pudo completarse, ya que días después Uruguay se quedó con la medalla dorada al imponerse en la final.
Pasaron ochenta años para volver a encontrar un enfrentamiento entre ambos en mayores. El reencuentro se produjo el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, en un amistoso internacional disputado bajo la conducción de Alfio Basile. Argentina ganó 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.
En aquella ocasión, Lionel Messi no pudo participar debido a una lesión muscular que lo dejó fuera de la convocatoria. Tras el encuentro, el entrenador argentino expresó su malestar por las condiciones del balón utilizado y declaró: "La pelota era un globo, parecía una de vóley. En África estarán acostumbrados, pero así no se puede jugar...".
Argentina y Egipto, una historia con pocos cruces en mayores y varios capítulos en juveniles
Aunque los cruces en la categoría absoluta son apenas dos, el historial juvenil ofrece una cantidad mucho mayor de antecedentes. En el Mundial Sub-20 de 2001, organizado en Argentina, el equipo dirigido por José Néstor Pékerman aplastó a Egipto por 7-0. Dos años más tarde, en Emiratos Árabes Unidos, volvieron a enfrentarse y la clasificación quedó en manos argentinas gracias a un ajustado 2-1 definido con un gol de oro de Fernando Cavenaghi.
La tendencia favorable continuó en el Mundial Sub-20 de 2005, donde la selección que tenía a Lionel Messi como máxima figura derrotó a los africanos por 2-0 en la fase de grupos. Messi anotó uno de los goles, mientras que Pablo Zabaleta completó el marcador.
Más adelante, en la edición de 2011, ambos protagonizaron un encuentro muy disputado en octavos de final. Argentina ganó 2-1 con dos penales convertidos por Erik Lamela, mientras que Mohamed Salah descontó también desde los doce pasos para Egipto. De aquel partido permanecen nombres que hoy siguen vigentes, como Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y el propio Salah.
El antecedente más reciente entre ambas federaciones ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí, Argentina se impuso por 1-0 gracias a un gol de Facundo Medina. Sin embargo, el resultado no alcanzó para modificar la clasificación del grupo y fueron los egipcios quienes lograron avanzar a la siguiente ronda detrás de España.
Ahora, con un lugar en los cuartos de final del Mundial en juego, ambas selecciones escribirán un nuevo capítulo de una historia que, aunque breve en mayores, cuenta con numerosos episodios a nivel juvenil.
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