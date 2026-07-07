El historial entre Argentina y Egipto: ventaja albiceleste y una larga serie de cruces juveniles

Argentina y Egipto, una historia con pocos cruces en mayores y varios capítulos en juveniles

Aunque los cruces en la categoría absoluta son apenas dos, el historial juvenil ofrece una cantidad mucho mayor de antecedentes. En el Mundial Sub-20 de 2001, organizado en Argentina, el equipo dirigido por José Néstor Pékerman aplastó a Egipto por 7-0. Dos años más tarde, en Emiratos Árabes Unidos, volvieron a enfrentarse y la clasificación quedó en manos argentinas gracias a un ajustado 2-1 definido con un gol de oro de Fernando Cavenaghi.

La tendencia favorable continuó en el Mundial Sub-20 de 2005, donde la selección que tenía a Lionel Messi como máxima figura derrotó a los africanos por 2-0 en la fase de grupos. Messi anotó uno de los goles, mientras que Pablo Zabaleta completó el marcador.

Más adelante, en la edición de 2011, ambos protagonizaron un encuentro muy disputado en octavos de final. Argentina ganó 2-1 con dos penales convertidos por Erik Lamela, mientras que Mohamed Salah descontó también desde los doce pasos para Egipto. De aquel partido permanecen nombres que hoy siguen vigentes, como Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y el propio Salah.

El antecedente más reciente entre ambas federaciones ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí, Argentina se impuso por 1-0 gracias a un gol de Facundo Medina. Sin embargo, el resultado no alcanzó para modificar la clasificación del grupo y fueron los egipcios quienes lograron avanzar a la siguiente ronda detrás de España.

Ahora, con un lugar en los cuartos de final del Mundial en juego, ambas selecciones escribirán un nuevo capítulo de una historia que, aunque breve en mayores, cuenta con numerosos episodios a nivel juvenil.