El video viral entre los hinchas de Boca: ¿Miguel Ángel Russo se quedó dormido en pleno partido?
Las cámaras de la transmisión oficial captaron al entrenador con los ojos cerrados durante varios segundos y las redes estallaron.
El partido entre Boca y Aldosivi, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, tuvo un momento insólito que rápidamente se volvió viral. Durante el primer tiempo, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Miguel Ángel Russo, sentado en el banco de suplentes, con los ojos cerrados durante algunos segundos.
El clip no tardó en recorrer las redes sociales, donde los hinchas xeneizes convirtieron el video en tendencia. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros cuestionaron el gesto del entrenador, que parecía desconectado del desarrollo del juego. Más allá de la viralización, varias personas explicaron que Russo no se quedó dormido, sino que se trató de un instante en el que cerró los ojos por otras cuestiones del momento.
El episodio no pasó inadvertido, especialmente en medio de un contexto en el que el equipo busca consolidar su rendimiento luego de algunos malos resultados en el arranque de la segunda mitad del año. Ahora, con la victoria parcial ante el Tiburón, el equipo acumula tres triunfos consecutivos y poco a poco va encontrando la regularidad deseada en un campeonato que lo tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.
El video que se volvió viral entre los hinchas de Boca: ¿Russo se quedó dormido en pleno partido?
Formaciones del duelo entre Aldosivi y Boca por el Torneo Clausura 2025
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Boca vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Estadio: José María Minella
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario