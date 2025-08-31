El video viral entre los hinchas de Boca: ¿Miguel Ángel Russo se quedó dormido en pleno partido?

El episodio no pasó inadvertido, especialmente en medio de un contexto en el que el equipo busca consolidar su rendimiento luego de algunos malos resultados en el arranque de la segunda mitad del año. Ahora, con la victoria parcial ante el Tiburón, el equipo acumula tres triunfos consecutivos y poco a poco va encontrando la regularidad deseada en un campeonato que lo tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.