Cambio del huso horario en la Argentina: qué dicen y qué recomiendan los especialistas

Sin embargo, quienes se oponen señalan que atrasar la hora podría generar un anochecer más temprano y un aumento en el consumo de energía durante las mañanas. La discusión, en definitiva, se centra en encontrar el equilibrio entre la productividad y el bienestar.

Qué dicen los especialistas en Argentina

huso horario Cambio del huso horario.

El neurólogo Daniel López Rosetti explicó en entrevistas previas que “cambiar el horario no es inocuo para el organismo: aunque parezca poco, una hora menos de sueño puede afectar la presión arterial, el rendimiento laboral y la estabilidad emocional”.

Por su parte, la médica clínica Conrado Estol agregó que “los adultos mayores y los niños son los más vulnerables, porque su reloj biológico se desajusta más lentamente. El cuerpo necesita entre 4 y 7 días para adaptarse a un cambio de este tipo”.

huso horario

Desde el ámbito energético, ingenieros de la UBA remarcan que el ahorro en consumo eléctrico sería “marginal” frente a décadas anteriores, debido al uso masivo de electrodomésticos y aparatos de climatización que dependen menos de la luz solar.

Mientras el debate político y económico sobre el huso horario sigue abierto, los especialistas coinciden en que la prioridad debe ser proteger la salud y el bienestar de las personas, más que perseguir un ahorro energético que hoy es casi insignificante.