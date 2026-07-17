Argentina vs. España: cómo fueron los enfrentamientos a lo largo de la historia y cuáles fueron los resultados
El último enfrentamiento fue en marzo del 2018, previo al Mundial de Rusia. En total, se cruzaron en 14 oportunidades. Todos los detalles en la nota.
La Selección Argentina y España volverán a verse las caras este domingo en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El encuentro no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que marcará un nuevo capítulo en la historia entre ambos seleccionados.
El antecedente más reciente se remonta al 27 de marzo de 2018, cuando "La Roja" goleó 6-1 a la Argentina en un amistoso disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, previo al Mundial de Rusia. En tanto, el primer choque entre ambos se produjo el 5 de marzo de 1952, también en un encuentro amistoso.
Cuál es el historial de enfrentamientos entre Argentina y España
Ambas selecciones construyeron una rivalidad con varios capítulos a lo largo de su historia, aunque la mayoría de sus enfrentamientos fueron en partidos amistosos. Hasta la final del Mundial 2026 se enfrentaron en 14 ocasiones, con un historial completamente equilibrado:
- 6 victorias de Argentina
- 6 victorias de España
- 2 empates
El único cruce entre ambos en una Copa del Mundo tuvo lugar el 13 de julio de 1966, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. En aquella oportunidad, la Selección Argentina se impuso por 2 a 1 y comenzó el torneo con un triunfo fundamental.
La gran figura de ese encuentro fue Luis Artime, autor de los dos goles del conjunto dirigido por Juan Carlos Lorenzo. Además, Ermindo Onega tuvo una destacada actuación en la conducción del equipo, que luego logró avanzar hasta los cuartos de final de aquella edición del Mundial.
Cuáles han sido esos duelos
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27/03/2018 | Amistoso: España 6-1 Argentina.
06/09/2010 | Amistoso: Argentina 4-1 España.
13/11/2009 | Amistoso: España 2-1 Argentina.
10/10/2006 | Amistoso: España 2-1 Argentina.
16/11/1999 | Amistoso: Argentina 2-0 España.
19/09/1995 | Amistoso: España 2-1 Argentina.
11/10/1988 | Amistoso: España 1-1 Argentina.
10/10/1974 | Amistoso: Argentina 1-1 España.
10/10/1972 | Amistoso: España 1-0 Argentina.
13/07/1966 | Mundial: Argentina 2-1 España.
11/06/1961 | Amistoso: España 2-0 Argentina.
23/07/1960 | Amistoso: Argentina 2-0 España.
04/07/1953 | Amistoso: Argentina 1-0 España.
07/12/1952 | Amistoso: Argentina 1-0 España.
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