España, finalista de la Copa del Mundo: las figuras más importantes de la selección
El seleccionado comandado por Luis de la Fuente choca con Argentina, este domingo, en New Jersey. Los detalles en la nota.
España volverá a disputar una final de la Copa del Mundo este domingo 19, cuando enfrente a la Selección Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará conquistar su segundo título después de una destacada campaña en Estados Unidos, México y Canadá.
"La Roja" llega a esta definición con un plantel que combina el talento de una nueva generación de futbolistas con la experiencia de referentes consolidados. Esa mezcla de juventud y jerarquía fue una de las claves del equipo a lo largo del torneo y le permitió consolidarse como uno de los seleccionados más sólidos del campeonato.
La historia de España en las finales mundialistas comenzó en Sudáfrica 2010, cuando venció a Países Bajos en el tiempo suplementario gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta y levantó su primera Copa del Mundo. Dieciséis años después, tendrá una nueva oportunidad para sumar una nueva estrella.
Las figuras de la Selección de España
España llegó a la Copa del Mundo con una generación de futbolistas de enorme talento y figuras en todas sus líneas. Yamal, Pedri, Dani Olmo y Nico Williams son algunos de los nombres que encabezan un equipo que combina juventud y experiencia, con jugadores que brillan en los principales clubes de Europa.
A ese potencial ofensivo y creativo se suma el regreso de Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, tras recuperarse de una lesión de rodilla. Su presencia le aporta equilibrio y jerarquía a un seleccionado que vuelve a posicionarse entre los grandes candidatos del torneo.
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