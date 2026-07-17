Luis de la Fuente habló en la previa de Argentina-España, advirtió sobre Messi y apuntó al arbitraje

Qué dijo Luis de la Fuente sobre el arbitraje en la final del Mundial 2026

"Yo creo que, tanto Argentina como España, planteamos un partido donde la brillantez y el buen juego le gane a cualquier otra circunstancia y los árbitros están, primero, para que los ayudemos nosotros y ellos también que ayuden al espectáculo", indicó en relación a los jueces del duelo.