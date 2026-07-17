Luis de la Fuente habló en la previa de Argentina-España, advirtió sobre Messi y apuntó al arbitraje
Antes de la gran final del Mundial 2026, Luis de la Fuente se deshizo en elogios hacia los de Lionel Scaloni y afirmó que seguirán de cerca a Messi.
Este domingo, desde las 16:00 (hora Argentina), la Selección Argentina y España se enfrentan por la final del Mundial 2026, en medio de rumores y especulaciones sobre el arbitraje, que encabezará Slavko Vincic. En este sentido, Luis de la Fuente habló y aseguró que los jueces del partido tienen que colaborar con el espectáculo.
En conferencia de prensa, el DT de España indicó: "Yo creo que mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego adonde nos interese", apuntó.
Qué dijo Luis de la Fuente sobre el arbitraje en la final del Mundial 2026
"Yo creo que, tanto Argentina como España, planteamos un partido donde la brillantez y el buen juego le gane a cualquier otra circunstancia y los árbitros están, primero, para que los ayudemos nosotros y ellos también que ayuden al espectáculo", indicó en relación a los jueces del duelo.
Y pidió: "Que cuiden de todos los detalles para que el espectáculo sea del nivel que espera una final de un campeonato del mundo".
Slavko Vincic es el árbitro designado por la FIFA para la gran final del Mundial 2026
La organización del Mundial 2026 confirmó las autoridades para la gran final a pocas horas del silbatazo inicial. El esloveno Slavko Vincic fue el elegido para dirigir el crucial enfrentamiento entre la Selección Argentina y España en el New York New Jersey Stadium, donde estará acompañado por su equipo arbitral habitual.
Lo cierto es que este juez tiene un llamativo antecedente con los dirigidos por Lionel Scaloni: fue el árbitro del primer duelo de la Scaloneta en Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó por 2-1 ante Arabia Saudita, en un duro duelo que fue el puntapié inicial para la coronación que vendría semanas después.
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