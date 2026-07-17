Final del Mundial 2026: cuáles son las selecciones que ganaron dos Mundiales seguidos
Solo dos selecciones lograron el hito de ganar dos Copas del Mundo consecutivas. Argentina, este domingo, buscará meterse en este selecto grupo. Los detalles en la nota.
La Selección Argentina afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife de Nueva Jersey. Además de buscar una nueva estrella, el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará alcanzar un hito reservado para muy pocos.
Desde la primera Copa del Mundo disputada en 1930, apenas dos selecciones consiguieron defender con éxito el título obtenido en la edición anterior. Repetir un campeonato mundial es uno de los desafíos más difíciles del fútbol y muy pocos equipos lograron escribir su nombre en ese selecto grupo.
Las selecciones que llegaron a ganar dos Mundiales seguidos
Italia fue la primera selección en defender con éxito el título mundial. Con Vittorio Pozzo como entrenador y Giuseppe Meazza como principal referente, conquistó la Copa del Mundo de 1934 y volvió a consagrarse cuatro años después, en Francia 1938, tras derrotar a Hungría en la final.
El segundo y último bicampeón de la historia es Brasil. La "Verdeamarela" levantó el trofeo en Suecia 1958 con la aparición de Pelé como gran figura y repitió la conquista en Chile 1962. En esa edición, Garrincha asumió un papel determinante luego de la lesión que sufrió el astro brasileño durante el torneo.
Desde entonces, ningún campeón logró revalidar el título en la siguiente Copa del Mundo. El intento más cercano fue el de Francia, que después de conquistar Rusia 2018 volvió a la final en Qatar 2022, aunque perdió por penales frente a la Argentina.
De esta manera, si la "Albiceleste" derrota a España no solo sumará su cuarta estrella, sino que también pondrá fin a una espera de más de seis décadas sin bicampeones mundiales e igualará el registro histórico de Italia y Brasil como las únicas selecciones capaces de ganar dos Copas del Mundo consecutivas.
El récord que podría romper Scaloni: ¿cuántos técnicos ganaron dos Mundiales?
El encuentro también puede representar un hito para Scaloni. En caso de consagrarse campeón, el santafesino se convertirá en el segundo entrenador de la historia en conquistar dos Mundiales seguidos, una marca que hasta ahora solo consiguió Vittorio Pozzo con Italia en las ediciones de 1934 y 1938.
Brasil, por ejemplo, alcanzó su bicampeonato con dos entrenadores diferentes: Vicente Feola en 1958 y Aymoré Moreira en 1962. Por ese motivo, ningún director técnico volvió a repetir la conquista de manera consecutiva desde la histórica etapa de Pozzo.
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