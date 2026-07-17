Final del Mundial 2026: cuáles son las selecciones que ganaron dos Mundiales seguidos

De esta manera, si la "Albiceleste" derrota a España no solo sumará su cuarta estrella, sino que también pondrá fin a una espera de más de seis décadas sin bicampeones mundiales e igualará el registro histórico de Italia y Brasil como las únicas selecciones capaces de ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

El récord que podría romper Scaloni: ¿cuántos técnicos ganaron dos Mundiales?

El encuentro también puede representar un hito para Scaloni. En caso de consagrarse campeón, el santafesino se convertirá en el segundo entrenador de la historia en conquistar dos Mundiales seguidos, una marca que hasta ahora solo consiguió Vittorio Pozzo con Italia en las ediciones de 1934 y 1938.

En caso de consagrarse campeón, Scaloni sería el segundo DT en ganador dos Mundiales de forma consecutiva.

Brasil, por ejemplo, alcanzó su bicampeonato con dos entrenadores diferentes: Vicente Feola en 1958 y Aymoré Moreira en 1962. Por ese motivo, ningún director técnico volvió a repetir la conquista de manera consecutiva desde la histórica etapa de Pozzo.