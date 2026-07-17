España, finalista de la Copa del Mundo: quién es el DT de la selección

De la Fuente está al mando de la Selección de España desde 2022.

Tras retirarse, comenzó su recorrido como director técnico y encontró su lugar dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Desde 2013 dirigió distintas selecciones juveniles, logrando la Eurocopa Sub-19, la Eurocopa Sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, resultados que lo llevaron a asumir el mando de la selección mayor a fines de 2022.