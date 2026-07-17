España, finalista de la Copa del Mundo: quién es el DT de la selección
"La Roja", con la ilusión de ganar su segundo Mundial, se mide con Argentina, defensora del título y en alza. Los detalles en la nota.
España buscará conquistar el Mundial 2026 este domingo, cuando enfrente a Argentina, en el MetLife de Nueva Jersey. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni dejó en el camino a Inglaterra para meterse en la pelea por el título, mientras que el conjunto europeo accedió a la definición tras eliminar a Francia en las semifinales.
Será la segunda final mundialista en la historia de España, que intentará repetir la consagración lograda en Sudáfrica 2010. Al frente del equipo se encuentra Luis de la Fuente, el entrenador que consolidó una nueva generación de futbolistas y devolvió a "La Roja" a la élite del fútbol tras conquistar la Eurocopa 2024 y mostrar un estilo de juego vistoso.
El DT de la Selección de España
De la Fuente se desempeñó como lateral izquierdo y pasó por Athletic Club, donde ganó dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Tras retirarse, comenzó su recorrido como director técnico y encontró su lugar dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Desde 2013 dirigió distintas selecciones juveniles, logrando la Eurocopa Sub-19, la Eurocopa Sub-21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, resultados que lo llevaron a asumir el mando de la selección mayor a fines de 2022.
Su llegada abrió una nueva etapa para España: conquistó la UEFA Nations League 2022-23 y la Eurocopa 2024, además de convertirse en el primer entrenador español en ganar el torneo continental en las categorías Sub-19, Sub-21 y mayor.
Una de las principales fortalezas de De la Fuente fue la continuidad del trabajo realizado en las divisiones inferiores. Esa experiencia le permitió consolidar un plantel con una base de futbolistas que ya conocía, entre ellos Pedri, Lamine Yamal, Rodri, Nico Williams y Mikel Merino, piezas fundamentales del presente de "La Roja".
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