Argentina y Egipto disputarán por primera vez un partido mundialista: cuál es el único antecedente
Tras el sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde, ahora los de Lionel Scaloni enfrentarán a una selección que viene haciendo historia.
Luego de que Egipto venciera a Australia en instancia de penales y la Selección Argentina se impusiera por 3-2 ante Cabo Verde en el tiempo extra, ambas selecciones se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026, en lo que significará el primer duelo mundialista entre estos países.
Esto es porque, en Mundiales de la FIFA de mayores, la Selección Argentina y Egipto nunca se han enfrentado, por lo que se trata de un partido totalmente inédito en la historia de la Copa del Mundo.
Los únicos antecedentes entre Argentina y Egipto que no incluyen a la Selección mayor
Aunque no registran antecedentes en la máxima cita, sí se vieron las caras en otros torneos oficiales de selecciones:
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Juegos Olímpicos: Jugaron en las semifinales de Ámsterdam 1928 (goleada argentina por 6-0) y en la fase de grupos de Tokio 2020 (victoria de la Albiceleste por 1-0).
Mundiales Sub-20: Tienen varios antecedentes en la categoría juvenil, siendo el más recordado el de los octavos de final de Holanda 2005, donde la Argentina de un joven Lionel Messi ganó 2-0 (con un golazo de Leo) en el camino al título.
Con la Selección mayor, Egipto sólo jugó un amistoso con Argentina
A nivel mayor, el único antecedente es un partido amistoso en 2008 disputado en El Cairo, que terminó con victoria para Argentina por 2-0 (goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso). ¡Así que el cruce en este Mundial será histórico!
Cuándo juega la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial 2026
El encuentro correspondiente a los octavos de final ya fue programado de manera oficial por la organización: se disputará el próximo martes 7 de julio a partir de las 13:00 horas (horario oficial de la Argentina).
Para este cruce de eliminación directa, la delegación nacional deberá armar las valijas y mudarse de estado, ya que el partido tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (identificado organizativamente como el Atlanta Stadium).
El ganador de esta trascendental llave se meterá entre los ocho mejores del planeta y esperará en cuartos de final por el vencedor del choque entre Suiza y el equipo que prevalezca del duelo Colombia-Ghana.
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