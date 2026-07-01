En Cabo Verde sueñan con el gran batacazo frente a Argentina: "Vamos a ganar 1-0"

Cabo Verde homenajeará a Lionel Messi antes del partido

Antes del comienzo del partido, las autoridades de Cabo Verde le entregarán a Lionel Messi una camiseta oficial de su seleccionado con el apellido del rosarino y el tradicional número 10 estampados en la espalda, como muestra de admiración hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia.

El propio José María Neves ya había manifestado públicamente el respeto que siente por el capitán argentino y volvió a dejarlo en claro en la previa del encuentro. "Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la Selección Argentina", expresó el presidente, quien además recordó la enorme valoración que existe por el rosarino dentro de su país.

"Messi es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo. Para nuestra selección representa una grandeza enfrentarlo", sostuvo. Sin embargo, el reconocimiento hacia el campeón del mundo no disminuye las aspiraciones deportivas del seleccionado africano.

En Cabo Verde entienden que ya rompieron todos los pronósticos al alcanzar esta instancia del torneo y ahora buscarán prolongar ese sueño frente a uno de los principales candidatos al título. Con la motivación de escribir la página más importante de su historia futbolística, el equipo africano intentará sorprender a la Scaloneta y transformar la ilusión de todo un país en una realidad inolvidable.