En Cabo Verde sueñan con el gran batacazo frente a Argentina: "Vamos a ganar 1-0"
El presidente José María Neves se mostró confiado antes del histórico cruce por los 16avos de final y, además de elogiar a Lionel Messi, confirmó que recibirá un homenaje.
La ilusión crece en Cabo Verde a medida que se acerca el duelo frente a la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano disputará el partido más importante de su historia y el entusiasmo no solo se vive entre los jugadores y los hinchas, sino también en las más altas esferas del país.
En ese contexto, el presidente José María Neves sorprendió al expresar toda su confianza en una victoria frente al vigente campeón del mundo e incluso se animó a pronosticar el resultado. "Vamos a ganar por 1-0", aseguró el mandatario, convencido de que su selección puede dar uno de los mayores golpes del certamen cuando enfrente al equipo de Lionel Scaloni en Miami.
Más allá de la enorme diferencia de trayectoria entre ambos seleccionados, en el país africano consideran que el recorrido realizado hasta aquí les permite soñar con seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya es histórica para ellos. El conjunto dirigido por Bubista logró instalarse entre los 16 mejores luego de superar una fase de grupos sumamente exigente, compartida con Uruguay, España y Arabia Saudita.
Ese rendimiento despertó una enorme expectativa en un país con menos de 600 mil habitantes, que encontró en el fútbol una oportunidad única para ganar visibilidad internacional y alimentar el orgullo nacional. Pese a la confianza en conseguir la clasificación, el encuentro también tendrá un momento especial dedicado al capitán argentino.
Cabo Verde homenajeará a Lionel Messi antes del partido
Antes del comienzo del partido, las autoridades de Cabo Verde le entregarán a Lionel Messi una camiseta oficial de su seleccionado con el apellido del rosarino y el tradicional número 10 estampados en la espalda, como muestra de admiración hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia.
El propio José María Neves ya había manifestado públicamente el respeto que siente por el capitán argentino y volvió a dejarlo en claro en la previa del encuentro. "Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la Selección Argentina", expresó el presidente, quien además recordó la enorme valoración que existe por el rosarino dentro de su país.
"Messi es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo. Para nuestra selección representa una grandeza enfrentarlo", sostuvo. Sin embargo, el reconocimiento hacia el campeón del mundo no disminuye las aspiraciones deportivas del seleccionado africano.
En Cabo Verde entienden que ya rompieron todos los pronósticos al alcanzar esta instancia del torneo y ahora buscarán prolongar ese sueño frente a uno de los principales candidatos al título. Con la motivación de escribir la página más importante de su historia futbolística, el equipo africano intentará sorprender a la Scaloneta y transformar la ilusión de todo un país en una realidad inolvidable.
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