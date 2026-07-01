The Strokes estrenó el video de "Going Shopping" y palpita su vuelta a la Argentina

Con un nuevo disco en camino, un videoclip que ya comenzó a generar repercusión y el regreso confirmado a la Argentina para fin de año, The Strokes atraviesa uno de los momentos de mayor actividad de los últimos tiempos. Las entradas para su presentación del 29 de noviembre en el Primavera Sound Buenos Aires ya se encuentran disponibles a través de Enigmatickets, y todo indica que el reencuentro con el público argentino será uno de los grandes acontecimientos musicales de 2026.