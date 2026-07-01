The Strokes estrenó el video de "Going Shopping" y palpita su vuelta a la Argentina
La banda lanzó el videoclip del primer adelanto de su nuevo álbum antes de reencontrarse con el público argentino.
Mientras los fanáticos argentinos cuentan los días para volver a verlos en vivo, The Strokes sorprendió con el estreno del videoclip oficial de "Going Shopping", el primer corte de difusión de "Reality Awaits", el nuevo álbum de estudio de la banda que verá la luz el próximo 24 de julio. El trabajo audiovisual tiene un condimento especial: está protagonizado por el reconocido actor Walton Goggins, una de las figuras más destacadas de la actualidad gracias a sus recientes trabajos en cine y televisión.
El lanzamiento marca el regreso discográfico de la banda liderada por Julian Casablancas, que vuelve a presentar material inédito tras varios años y renueva la expectativa de sus seguidores en todo el mundo. "Going Shopping" ofrece un nuevo vistazo a la evolución sonora del grupo, que desde comienzos de los años 2000 se consolidó como uno de los grandes referentes del rock alternativo y del revival garage, con discos que se convirtieron en verdaderos clásicos para toda una generación.
El videoclip también llamó la atención por la participación de Walton Goggins, actor que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y cuya presencia le aportó un atractivo adicional al estreno. La combinación entre la estética característica de The Strokes y la actuación de Goggins convirtió al video en uno de los lanzamientos musicales más comentados de las últimas horas entre los seguidores de la banda.
La noticia llega en un momento especial para el público argentino. Es que The Strokes volverá a presentarse en el país el domingo 29 de noviembre, cuando encabece una de las jornadas del Primavera Sound Buenos Aires, uno de los festivales más importantes del calendario musical. El anuncio de su regreso generó una enorme repercusión entre los fanáticos locales, que esperaban una nueva visita del grupo luego de sus recordados shows en la Argentina.
A lo largo de su carrera, The Strokes construyó una estrecha relación con el público argentino. Cada una de sus presentaciones en el país estuvo marcada por una fuerte convocatoria y por el fervor de sus seguidores, que convirtieron a la banda en una de las más queridas dentro de la escena internacional. Canciones como "Last Nite", "Someday", "Reptilia", "Hard to Explain" y "You Only Live Once" forman parte del repertorio infaltable que miles de fanáticos esperan volver a escuchar en vivo.
Con un nuevo disco en camino, un videoclip que ya comenzó a generar repercusión y el regreso confirmado a la Argentina para fin de año, The Strokes atraviesa uno de los momentos de mayor actividad de los últimos tiempos. Las entradas para su presentación del 29 de noviembre en el Primavera Sound Buenos Aires ya se encuentran disponibles a través de Enigmatickets, y todo indica que el reencuentro con el público argentino será uno de los grandes acontecimientos musicales de 2026.
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