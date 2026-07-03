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La Selección Argentina sufrió ante Cabo Verde, pero lo ganó en el alargue y avanzó a octavos del Mundial 2026

El desahogo de la Selección Argentina en el alargue.

El desahogo de la Selección Argentina en el alargue.
La Selección Argentina y Cabo Verde

La Selección Argentina y Cabo Verde, a alargue por un lugar en octavos de final del Mundial 2026.
Argentina empató 1-1 con Cabo Verde en los 90 reglamentarios.
Argentina empató 1-1 con Cabo Verde en los 90 reglamentarios.
Lionel Messi puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026.

Lionel Messi puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026.
Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Selección Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026
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Selección Argentina
Cabo Verde

El conjunto de Lionel Scaloni hizo un muy flojo partido ante una de las sorpresas del certamen y logró imponerse en el tiempo suplementario.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tuvo una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final.

En el Miami Stadium, con arbitraje de Drew Fischer, el equipo de Lionel Scaloni jugó un flojísimo partido y tuvo que recurrir al alargue para poder eliminar al conjunto africando. Ahora, el martes, jugará ante Egipto por los octavos de final.

El encargado de destrabar el encuentro fue nada menos que Lionel Messi, con un golazo para seguir haciendo historia. Sin embargo, en el complemento el equipo dejó venir al rival, y Cabo Verde logró la igualdad que terminó llevando el encuentro al alargue.

Si bien la Argentina intentó con más ganas que ideas, cuando llegó se encontró con la figura de Vozinha, el que había sido la gran figura del equipo africando en la fase de grupos.

En el primer tiempo suplementario, parecía que Argentina lo resolvía rápido con el gran gol de Lisandro Martínez, que justamente había asistido a Messi en el 1-0 pero había estado flojo en la marca en el empate parcial.

Pero otra vez sorprendió Cabo Verde, aunque esta vez con uno de los mejores goles del certamen. Se la colgaron en el ángulo a Dibu Martínez, para que la Selección tenga que ir a buscarlo nuevamente en los 15 minutos finales.

Con sufrimiento, y en otra pelota parada, Argentina encontró la victoria otra vez con la pelota parada: centro de Messi para que Cuti Romero les gane a todos en las alturas y ponga el 3-2 final.

Para el final, quedaba tiempo para que Cabo Verde intente la heroica, pero esta vez se encontró con un seguro Dibu Martínez, con dos tapadas claves para defender la victoria. Argentina sufrió, pero está viva y en octavos de final.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Hasta acá llega la cobertura en vivo de minutouno.com

La Selección Argentina venció 3-2 a Cabo Verde para avanzar a octavos de final.

Ganó la Argentina con sufrimiento y se metió en octavos de final

Con un flojo partido, el equipo argentino sufrió más de la cuenta pero lo ganó en el alargue y avanzó a octavos de final.

CUTI ROMERO PONE EL 3-2 PARA LA ARGENTINA

Centro de Messi en el tiro de esquina, Cuti le gana todos y pone el 3-2 parcial en el alargue.

Impresionante golazo de Cabo Verde para el 2-2 de Cabo Verde

Cabral la clavó en el ángulo en el cierre del primer tiempo extra para el empate parcial.

GOL DE LA ARGENTINA

Lisandro Martínez le rompe el arco a Vozinha para el 2-1 de la Argentina en el inicio del alargue.

Final de los 90 y hay alargue en Miami

La Selección Argentina no pudo con Cabo Verde en el tiempo reclamentario y se jugarán dos tiempos extra.

Vozinha le saca el tiro libre a Messi sobre la hora

Entre rebotes, el arquero de Cabo Verde se encontró la pelota que buscaba la victoria.

Más cambios en la Argentina

Ingresaron Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico y salieron Rodrigo De Paul y Facundo Medina.

Se la sacaron de la línea a la Selección Argentina

Pico López la sacó en la línea cuando aparecía Enzo Fernández tras un pase de Nahuel Molina.

Vozinha le saca el tiro libre casi del ángulo a Messi

El astro argentino apuró para intentar sorprender al arquero, pero se lució con una gran tapada.

Vozinha le saca un mano a mano tremendo a Messi

Gran asistencia de Lautaro y Messi define de derecha y al cuerpo del arquero.

Doble cambio en la Selección tras el empate de Cabo Verde

El DT reacciona de forma inmediata tras el tanto de Duarte: ingresan Julián Álvarez y Nico González; y salen Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Gol de Cabo Verde, que iguala el partido

El conjunto africano ahora empata 1-1 por el tanto de Duarte.

Tapadón de Dibu Martínez en la primera clara de Cabo Verde

El conjunto africano tuvo un remate de media distancia difícil para un Dibu tapado, pero respondió sin dar rebote.

Arrancó el segundo tiempo en Miami

Argentina gana 1-0 y busca sellar su pasaje a los octavos de final.

Final del primer tiempo en Miami: Argentina gana 1-0

El conjunto nacional se impone 1-0 con el tanto de Lionel Messi.

Llovizna en el Miami Stadium

Luego del alerta meteorológica que ponía en riesgo el inicio del partido, cerca del final del primer tiempo comenzó a lloviznar en Miami.

GOLAZO DE MESSI

Gran asistencia de Licha Martínez y definición del 10 para el 1-0.

Probó Messi de tiro libre, pero sin peligro para Vozinha

El arquero de Cabo Verde atajó sin problemas el disparo del capitán.

Avisó Messi en la primera buena jugada colectiva de la Argentina

A los 14 minutos y tras una serie de buenos pases, Messi remató cruzado pero desviado.

Ya se juegan los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina busca los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera Egipto.

Sonó el Himno Nacional Argentino en Miami

Se viene el partido y como siempre, el himno más hermoso del mundo generó un momento emotivo.

Equipos a la cancha para el partido

Por ahora, el partido no sufre modificaciones por el alerta meteorológico.

El look de Dibu Martínez en pleno precalentamiento

Alerta por tormentas en Miami: ¿se retrasa el partido?

Un informe meteorológico de FIFA pone en suspenso el horario de inicio del partido entre Selección Argentina y Cabo Verde.

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Momento "caramelos" en el Miami Stadium

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul comen los clásicos caramelos en el campo de juego, en la previa del partido.

La Selección Argentina ya se encuentra en el Hard Rock Stadium

El equipo ya realiza el reconocimiento de campo.

Argentina con equipo confirmado para los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina ya parte rumbo al estadio

La delegación argentina parte rumbo al Miami Stadium para comenzar con los preparativos del partido.

Messi, De Paul, Tapia y la tradicional foto antes del duelo con Cabo Verde

En la Selección Argentina hay costumbres que ya forman parte de la identidad del ciclo más exitoso de los últimos años. Una de ellas volvió a repetirse este viernes, pocas horas antes del compromiso frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia volvieron a posar juntos compartiendo unos mates, una imagen que con el paso del tiempo se transformó en una auténtica cábala para el plantel albiceleste.

La foto de siempre entre Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la previa al partido contra Cabo Verde.

La foto de siempre entre Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la previa al partido contra Cabo Verde.

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Cambio de look para Dibu Martínez de cara a los 16avos de final

En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.

El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.

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Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde

El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia. Y las dudas pasan por las decisiones tácticas que defina el entrenador, quien como ya es una costumbre, no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa.

El DT mantendría la base de las primeras dos fechas, pero con algunas interrogantes. Dos de las dudas estaban en la defensa y por cuestiones físicas: ¿regresa Cuti Romero al equipo o sigue Nicolás Otamendi? ¿se mantiene Facundo Medina en el lateral izquierdo luego de dos juegos en gran nivel o Nicolás Tagliafico recupera su lugar?

La otra interrogante está en el ataque, más precisamente en el acompañante de Messi. Si bien Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol mundialista, no terminó de ganarse su lugar por nivel, pero Julián Álvarez, quien llegó entre algodones a la cita, tampoco ha sumados buenos mintutos en el Mundial.

En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".

Probables formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

  • Hora: 19.00 (ARG)
  • Árbitro: Drew Fischer
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Miami Stadium

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