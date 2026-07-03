La Selección Argentina sufrió ante Cabo Verde, pero lo ganó en el alargue y avanzó a octavos del Mundial 2026

En el primer tiempo suplementario, parecía que Argentina lo resolvía rápido con el gran gol de Lisandro Martínez, que justamente había asistido a Messi en el 1-0 pero había estado flojo en la marca en el empate parcial.

Pero otra vez sorprendió Cabo Verde, aunque esta vez con uno de los mejores goles del certamen. Se la colgaron en el ángulo a Dibu Martínez, para que la Selección tenga que ir a buscarlo nuevamente en los 15 minutos finales.

Con sufrimiento, y en otra pelota parada, Argentina encontró la victoria otra vez con la pelota parada: centro de Messi para que Cuti Romero les gane a todos en las alturas y ponga el 3-2 final.

Para el final, quedaba tiempo para que Cabo Verde intente la heroica, pero esta vez se encontró con un seguro Dibu Martínez, con dos tapadas claves para defender la victoria. Argentina sufrió, pero está viva y en octavos de final.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Hasta acá llega la cobertura en vivo de minutouno.com La Selección Argentina venció 3-2 a Cabo Verde para avanzar a octavos de final.

Ganó la Argentina con sufrimiento y se metió en octavos de final Con un flojo partido, el equipo argentino sufrió más de la cuenta pero lo ganó en el alargue y avanzó a octavos de final. ¡ARGENTINA A OCTAVOS! Sufrimos más de lo esperado ante un dignísimo Cabo Verde liderado por Vozinha pic.twitter.com/j1GlPWCqhx — minutouno (@minutounocom) July 4, 2026

CUTI ROMERO PONE EL 3-2 PARA LA ARGENTINA Centro de Messi en el tiro de esquina, Cuti le gana todos y pone el 3-2 parcial en el alargue.

Impresionante golazo de Cabo Verde para el 2-2 de Cabo Verde Cabral la clavó en el ángulo en el cierre del primer tiempo extra para el empate parcial. Golazo de Cabral para empatar el partido pic.twitter.com/YMUMGe5w86 — minutouno (@minutounocom) July 4, 2026

GOL DE LA ARGENTINA Lisandro Martínez le rompe el arco a Vozinha para el 2-1 de la Argentina en el inicio del alargue. LISANDRO PARA LA VICTORIApic.twitter.com/wBywpmNhnm — minutouno (@minutounocom) July 4, 2026

Final de los 90 y hay alargue en Miami La Selección Argentina no pudo con Cabo Verde en el tiempo reclamentario y se jugarán dos tiempos extra.

Vozinha le saca el tiro libre a Messi sobre la hora Entre rebotes, el arquero de Cabo Verde se encontró la pelota que buscaba la victoria.

Más cambios en la Argentina Ingresaron Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico y salieron Rodrigo De Paul y Facundo Medina.

Se la sacaron de la línea a la Selección Argentina Pico López la sacó en la línea cuando aparecía Enzo Fernández tras un pase de Nahuel Molina. PICO LA SALVÓ CON LO JUSTO pic.twitter.com/nYVhIVjyGl — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Vozinha le saca el tiro libre casi del ángulo a Messi El astro argentino apuró para intentar sorprender al arquero, pero se lució con una gran tapada. VOZINHA SE CONSAGRA pic.twitter.com/Q5SWZGYEne — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Vozinha le saca un mano a mano tremendo a Messi Gran asistencia de Lautaro y Messi define de derecha y al cuerpo del arquero. ¡VOZINHA LE TAPÓ EL TIRO A MESSI! pic.twitter.com/p6WuFAnGRD — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Doble cambio en la Selección tras el empate de Cabo Verde El DT reacciona de forma inmediata tras el tanto de Duarte: ingresan Julián Álvarez y Nico González; y salen Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Gol de Cabo Verde, que iguala el partido El conjunto africano ahora empata 1-1 por el tanto de Duarte. EMPATÓ CABO VERDE pic.twitter.com/Ki8U6w7Qh8 — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Tapadón de Dibu Martínez en la primera clara de Cabo Verde El conjunto africano tuvo un remate de media distancia difícil para un Dibu tapado, pero respondió sin dar rebote. TRANQUILOS Está el mejor arquero del mundo pic.twitter.com/1UhPRD4DQk — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Arrancó el segundo tiempo en Miami Argentina gana 1-0 y busca sellar su pasaje a los octavos de final.

Final del primer tiempo en Miami: Argentina gana 1-0 El conjunto nacional se impone 1-0 con el tanto de Lionel Messi.

Llovizna en el Miami Stadium Luego del alerta meteorológica que ponía en riesgo el inicio del partido, cerca del final del primer tiempo comenzó a lloviznar en Miami.

GOLAZO DE MESSI Gran asistencia de Licha Martínez y definición del 10 para el 1-0. ¡GOL DE ARGENTINA! Messi avanza sin tocar la Vozinha pic.twitter.com/RU5vfSmfeP — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Probó Messi de tiro libre, pero sin peligro para Vozinha El arquero de Cabo Verde atajó sin problemas el disparo del capitán.

Avisó Messi en la primera buena jugada colectiva de la Argentina A los 14 minutos y tras una serie de buenos pases, Messi remató cruzado pero desviado.

Ya se juegan los 16avos de final del Mundial 2026 Argentina busca los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera Egipto.

Sonó el Himno Nacional Argentino en Miami Se viene el partido y como siempre, el himno más hermoso del mundo generó un momento emotivo. O JUREMOS CON GLORIA MORIR pic.twitter.com/l4hVbBMkwN — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Equipos a la cancha para el partido Por ahora, el partido no sufre modificaciones por el alerta meteorológico.

El look de Dibu Martínez en pleno precalentamiento Si se da lo que todos deseamos, el CM de @minutounocom se pinta la bandera como el Dibu. ¿Quién para? pic.twitter.com/8pwMis5UyM — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Alerta por tormentas en Miami: ¿se retrasa el partido? Un informe meteorológico de FIFA pone en suspenso el horario de inicio del partido entre Selección Argentina y Cabo Verde. Seguí leyendo.

Momento "caramelos" en el Miami Stadium Leandro Paredes y Rodrigo De Paul comen los clásicos caramelos en el campo de juego, en la previa del partido. SEMANA DE LA DULZURA Un caramelo por una victoria pic.twitter.com/ND4iVMSI45 — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

La Selección Argentina ya se encuentra en el Hard Rock Stadium El equipo ya realiza el reconocimiento de campo. CINE pic.twitter.com/cbCa4vcMlh — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Argentina con equipo confirmado para los 16avos de final del Mundial 2026 LOS 11 DE SCALONI HOYDibu MartínezNahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina;Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada;Lionel Messi y Lautaro Martínez pic.twitter.com/Z8WVS97hxe — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

Argentina ya parte rumbo al estadio La delegación argentina parte rumbo al Miami Stadium para comenzar con los preparativos del partido.

Messi, De Paul, Tapia y la tradicional foto antes del duelo con Cabo Verde En la Selección Argentina hay costumbres que ya forman parte de la identidad del ciclo más exitoso de los últimos años. Una de ellas volvió a repetirse este viernes, pocas horas antes del compromiso frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia volvieron a posar juntos compartiendo unos mates, una imagen que con el paso del tiempo se transformó en una auténtica cábala para el plantel albiceleste. La foto de siempre entre Chiqui Tapia, Rodrigo De Paul y Lionel Messi en la previa al partido contra Cabo Verde. Seguí leyendo.

Cambio de look para Dibu Martínez de cara a los 16avos de final En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas. El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera. Todo listo para los 16avos de final: el look de Dibu Martínez para el choque ante Cabo Verde pic.twitter.com/DDFCYAjEME — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026 Seguí leyendo.

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde El conjunto de Lionel Scaloni llega con puntaje ideal al primer cruce de eliminación directa, y con un Lionel Messi rompiendo récords y haciendo historia. Y las dudas pasan por las decisiones tácticas que defina el entrenador, quien como ya es una costumbre, no confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa. El DT mantendría la base de las primeras dos fechas, pero con algunas interrogantes. Dos de las dudas estaban en la defensa y por cuestiones físicas: ¿regresa Cuti Romero al equipo o sigue Nicolás Otamendi? ¿se mantiene Facundo Medina en el lateral izquierdo luego de dos juegos en gran nivel o Nicolás Tagliafico recupera su lugar? La otra interrogante está en el ataque, más precisamente en el acompañante de Messi. Si bien Lautaro Martínez viene de marcar su primer gol mundialista, no terminó de ganarse su lugar por nivel, pero Julián Álvarez, quien llegó entre algodones a la cita, tampoco ha sumados buenos mintutos en el Mundial. En frente, Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, donde ya enfrentó a dos campeones como España y Uruguay, y ninguno pudo ganarle. Incluso, se quedó con el segundo lugar del grupo, eliminando a la "Celeste".

Probables formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026 Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.