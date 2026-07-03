La Selección Argentina sufrió ante Cabo Verde, pero lo ganó en el alargue y avanzó a octavos del Mundial 2026

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La Selección Argentina venció 3-2 a Cabo Verde para avanzar a octavos de final.
EN VIVOMundial 2026
El conjunto de Lionel Scaloni hizo un muy flojo partido ante una de las sorpresas del certamen y logró imponerse en el tiempo suplementario.
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La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tuvo una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final.
En el Miami Stadium, con arbitraje de Drew Fischer, el equipo de Lionel Scaloni jugó un flojísimo partido y tuvo que recurrir al alargue para poder eliminar al conjunto africando. Ahora, el martes, jugará ante Egipto por los octavos de final.
El encargado de destrabar el encuentro fue nada menos que Lionel Messi, con un golazo para seguir haciendo historia. Sin embargo, en el complemento el equipo dejó venir al rival, y Cabo Verde logró la igualdad que terminó llevando el encuentro al alargue.
Si bien la Argentina intentó con más ganas que ideas, cuando llegó se encontró con la figura de Vozinha, el que había sido la gran figura del equipo africando en la fase de grupos.
En el primer tiempo suplementario, parecía que Argentina lo resolvía rápido con el gran gol de Lisandro Martínez, que justamente había asistido a Messi en el 1-0 pero había estado flojo en la marca en el empate parcial.
Pero otra vez sorprendió Cabo Verde, aunque esta vez con uno de los mejores goles del certamen. Se la colgaron en el ángulo a Dibu Martínez, para que la Selección tenga que ir a buscarlo nuevamente en los 15 minutos finales.
Con sufrimiento, y en otra pelota parada, Argentina encontró la victoria otra vez con la pelota parada: centro de Messi para que Cuti Romero les gane a todos en las alturas y ponga el 3-2 final.
Para el final, quedaba tiempo para que Cabo Verde intente la heroica, pero esta vez se encontró con un seguro Dibu Martínez, con dos tapadas claves para defender la victoria. Argentina sufrió, pero está viva y en octavos de final.
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