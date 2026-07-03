Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Cabo Verde por Internet
Se juega este viernes el partido de la Selección Argentina por 16avos de final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Selección Argentina continúa su camino de la defensa de la corona, y este viernes en el estado de Florida tiene una parada brava ante Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, en el partido correspondiente a los 16avos de final.
El escenario del encuentro será el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) en Miami, Florida, y contará con el arbitraje Drew Fischer. Para seguir las acciones en vivo, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming en Argentina será masiva.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Cabo Verde, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.
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