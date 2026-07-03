Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Cabo Verde por Internet

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

Flow / Personal : Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).

: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD). Telecentro : Canal 12 (Servicio Digital).

: Canal 12 (Servicio Digital). DirecTV : Canal 123 (SD) y 1123 (HD).

: Canal 123 (SD) y 1123 (HD). TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

Formaciones de Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.