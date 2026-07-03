Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo River vs. Flamengo por internet

Por su parte, Flamengo llega con un rodaje futbolístico considerable. Instalado en Portugal desde el 28 de junio —donde permanecerá hasta el 12 de julio—, el gigante de Río de Janeiro marcha segundo en el Brasileirao y ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, buscando cambiar la página tras su sorpresiva eliminación en los 16avos de la Copa de Brasil a manos de Vitória.

Cómo ver en vivo River vs. Flamengo, sin Magis TV ni Pelota Libre

El partido amistoso puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por la plataforma Disney+.

Formaciones de River vs. Flamengo por un amistoso internacional

River: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino y Pedro.

Cómo sigue la agenda de River

Tras el cierre de la gira europea, el conjunto de Núñez tendrá un exigente calendario oficial con tres partidos clave en el horizonte cercano: