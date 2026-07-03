Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo River vs. Flamengo por internet
Se juega este viernes el partido amistoso de River ante Flamengo en Portugal. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
En pleno Mundial 2026, River avanza en su pretemporada en Europa, bajo las órdenes de Chacho Coudet, y este viernes 3 de julio realiza su primer amistoso internacional contra Flamengo, quien también inició sus trabajos en el viejo continente.
El partido se juega desde las 15:30 horas en el Estadio Algarve de Portugal, y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.
El cruce ante Flamengo representará un examen de gran valor para Coudet, sirviendo como la plataforma ideal para evaluar el ritmo de los futbolistas tras casi dos semanas de intensos trabajos físicos y tácticos en Alicante, España.
Para este compromiso, el "Chacho" cuenta con una nómina de 23 jugadores a disposición (15 profesionales de campo, cuatro arqueros y cuatro juveniles que buscan ganar terreno en la consideración del DT).
Una vez finalizado el encuentro ante el conjunto carioca, el plantel emprenderá el regreso a Buenos Aires para encarar el tramo final de la preparación en el predio de Ezeiza, sitio donde se puso en marcha esta pretemporada el pasado miércoles 17 de junio.
Por su parte, Flamengo llega con un rodaje futbolístico considerable. Instalado en Portugal desde el 28 de junio —donde permanecerá hasta el 12 de julio—, el gigante de Río de Janeiro marcha segundo en el Brasileirao y ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, buscando cambiar la página tras su sorpresiva eliminación en los 16avos de la Copa de Brasil a manos de Vitória.
Cómo ver en vivo River vs. Flamengo, sin Magis TV ni Pelota Libre
El partido amistoso puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por la plataforma Disney+.
Formaciones de River vs. Flamengo por un amistoso internacional
River: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.
Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Joao Victor, Vitao, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo; Bruno Henrique, Samuel Lino y Pedro.
Cómo sigue la agenda de River
Tras el cierre de la gira europea, el conjunto de Núñez tendrá un exigente calendario oficial con tres partidos clave en el horizonte cercano:
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Viernes 17 de julio: Debut formal en el semestre ante Aldosivi, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Padre Martearena de Salta.
Sábado 25 de julio: Estreno en el Torneo Clausura recibiendo a Barracas Central en el Monumental por la primera fecha.
Miércoles 29 de julio: Primera salida de visitante en el torneo doméstico frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la segunda jornada.
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