Jujuy 2026: el pueblo a 4.000 metros de altura que está ubicado en la Puna

Además de recorrer estos atractivos naturales, los visitantes pueden disfrutar del silencio, conocer la cultura puneña y descubrir la forma de vida de una de las localidades más pequeñas del norte argentino.

Dónde queda Cusi Cusi

Cusi Cusi está ubicado en el departamento de Santa Catalina, al noroeste de la provincia de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia.

La localidad se encuentra a unos 100 kilómetros de La Quiaca y supera los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en plena región de la Puna jujeña.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta empalmar con la Ruta Nacional 40, continuando luego por los caminos que conducen hasta Cusi Cusi.

El recorrido es de aproximadamente 350 kilómetros y demanda cerca de seis horas y media en automóvil. Durante el trayecto se atraviesan algunos de los paisajes más característicos del norte argentino, entre quebradas, montañas coloridas y extensas planicies puneñas, convirtiendo el viaje en una experiencia turística por sí misma.