Jujuy 2026: el pueblo a 4.000 metros de altura que está ubicado en la Puna
Un pequeño pueblo de la Puna que se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y ofrece escenarios que parecen de otro planeta.
En el extremo norte de Jujuy existen destinos que todavía se mantienen alejados del turismo masivo y sorprenden por sus paisajes únicos.
Con menos de 300 habitantes y apenas dos calles principales, esta localidad conserva intacta la tranquilidad típica de los pueblos puneños. Rodeado de montañas de intensos tonos rojizos y formaciones geológicas sorprendentes, el destino se convirtió en uno de los lugares preferidos para quienes buscan naturaleza, fotografía y turismo aventura.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
El principal atractivo de Cusi Cusi son sus paisajes. Las montañas, quebradas y formaciones rocosas exhiben tonalidades rojizas, ocres y terracota que recuerdan a la superficie de Marte y convierten al pueblo en un sitio ideal para los amantes de la fotografía.
A pocos kilómetros se encuentra el famoso Valle de la Luna de Cusi Cusi, una formación geológica que combina colores verdes, grises, rosados, naranjas y rojos, generando un paisaje muy similar al de la superficie lunar.
Otro de los imperdibles es la cascada de Pajchela, ubicada a unos nueve kilómetros del pueblo. Con aproximadamente 30 metros de altura, representa un verdadero oasis en medio del paisaje árido de la Puna y, durante el invierno, puede congelarse parcialmente, ofreciendo una postal completamente diferente.
Además de recorrer estos atractivos naturales, los visitantes pueden disfrutar del silencio, conocer la cultura puneña y descubrir la forma de vida de una de las localidades más pequeñas del norte argentino.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi está ubicado en el departamento de Santa Catalina, al noroeste de la provincia de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia.
La localidad se encuentra a unos 100 kilómetros de La Quiaca y supera los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en plena región de la Puna jujeña.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta empalmar con la Ruta Nacional 40, continuando luego por los caminos que conducen hasta Cusi Cusi.
El recorrido es de aproximadamente 350 kilómetros y demanda cerca de seis horas y media en automóvil. Durante el trayecto se atraviesan algunos de los paisajes más característicos del norte argentino, entre quebradas, montañas coloridas y extensas planicies puneñas, convirtiendo el viaje en una experiencia turística por sí misma.
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