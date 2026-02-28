Argentinos Juniors vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Un cavizbajo Bicho recibe este domingo al Guapo, que viene de quitarle el invicto a Tigre en Victoria. Enterate todos los detalles del duelo.
Argentinos Juniors regresa a la acción local este domingo a las 19:15 en el Diego Armando Maradona. Tras el golpe internacional, el equipo de Nico Diez se juega sus últimas fichas del año ante Barracas Central, que viene de bajar a un invicto.
La Paternal será el escenario de un duelo de necesidades opuestas por la octava fecha del Apertura 2026. Argentinos Juniors vuelve al ruedo tras dos semanas de parate forzado, marcadas por la frustración de la eliminación por penales ante Barcelona de Guayaquil. Sin competencia en la Copa Argentina —tras la sorpresiva caída ante Midland— ni proyección internacional para lo que resta del año, el torneo doméstico se ha transformado en la única balsa de salvación para un plantel golpeado económica y anímicamente.
En la otra vereda, el panorama en Olavarría y Luna es de optimismo renovado. Barracas Central logró sacudirse dos derrotas en fila con un triunfo de fuste: le quitó el invicto a Tigre en su propia casa y se prendió en la pelea por los puestos de playoffs de la Zona B.
Además, la calma institucional regresó al club luego de que se disiparan los rumores que vinculaban a su entrenador con el banco de Boca Juniors. Con el cuerpo técnico ratificado y el plantel enfocado, el objetivo del conjunto barraqueño es claro: igualar o superar la histórica campaña realizada en el último Clausura.
Formaciones del encuentro
Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández. DT: Nicolás Diez.
Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Argentinos Juniors vs. Barracas Central: datos del partido
- Hora: 19.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Diego Armando Maradona
