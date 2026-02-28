Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto al AMBA: qué día se larga con todo

image

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

lluvia tormenta

Se va el calor: cuándo podría ser el último día de 30 grados en el AMBA

Con el calendario marcando el cierre de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico que marca un punto de inflexión para el Área Metropolitana y gran parte del país. El verano, en su versión más rigurosa, parece estar firmando su acta de retiro.

Para aquellos que todavía disfrutan de las tardes de pileta y sol, el organismo oficial señala que el domingo 1, lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo serán las últimas oportunidades de sentir el rigor estival. Durante estas tres jornadas, se espera que el termómetro alcance picos de 32°C, en lo que sería el "último suspiro" del aire tropical sobre la región.

Un cambio de escenario definitivo

Sin embargo, la noticia que celebran los entusiastas del otoño es el abrupto descenso que se asoma inmediatamente después. Según el informe técnico, a partir del miércoles 4 por la noche, una masa de aire fresco estabilizará las marcas térmicas.

Las temperaturas máximas dejarían de superar la barrera de los 30°C de forma sostenida y el pronóstico a mediano plazo sugiere que el calor sofocante no regresará, dando paso definitivo a la transición hacia la media estación.

Esta tregua meteorológica llega justo a tiempo para el inicio del ciclo lectivo y laboral fuerte de marzo, prometiendo mañanas más frescas y noches que, finalmente, permitirán un descanso reparador sin necesidad de refrigeración extrema.

