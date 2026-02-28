Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto al AMBA: qué día se larga con todo
Un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revela que las precipitaciones están cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa actualmente jornadas de tiempo estable y temperaturas agradables, los especialistas advierten que el regreso de la inestabilidad ya tiene fecha en el horizonte.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene cautela en sus reportes, otras fuentes especializadas ya anticipan un quiebre en las condiciones. Según el portal Meteored, los modelos de previsión a mediano plazo señalan la formación de un frente de tormentas que pondría fin al actual período de cielos despejados en la región.
Cambió el pronóstico: cuándo se larga en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el mapa de previsión para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras una semana de relativa estabilidad, el reporte confirma que el paraguas podrá quedarse en el rincón, al menos, hasta el jueves 5, cuando se esperen los primeros chaparrones.
¿Cuándo vuelven las lluvias?
Para quienes consultan proyecciones a más largo plazo, el sitio especializado Meteored —que analiza una ventana de 14 días— sitúa el regreso de la inestabilidad recién para el viernes 7 de marzo, aunque también señala posibles precipitaciones para el martes 3, aunque de menor intensidad.
Como suele suceder con los pronósticos a mediano plazo, será necesario monitorear las actualizaciones diarias para confirmar si esta tendencia de inestabilidad se mantiene o se disipa conforme se acerque la fecha.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Se va el calor: cuándo podría ser el último día de 30 grados en el AMBA
Con el calendario marcando el cierre de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico que marca un punto de inflexión para el Área Metropolitana y gran parte del país. El verano, en su versión más rigurosa, parece estar firmando su acta de retiro.
Para aquellos que todavía disfrutan de las tardes de pileta y sol, el organismo oficial señala que el domingo 1, lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de marzo serán las últimas oportunidades de sentir el rigor estival. Durante estas tres jornadas, se espera que el termómetro alcance picos de 32°C, en lo que sería el "último suspiro" del aire tropical sobre la región.
Un cambio de escenario definitivo
Sin embargo, la noticia que celebran los entusiastas del otoño es el abrupto descenso que se asoma inmediatamente después. Según el informe técnico, a partir del miércoles 4 por la noche, una masa de aire fresco estabilizará las marcas térmicas.
Las temperaturas máximas dejarían de superar la barrera de los 30°C de forma sostenida y el pronóstico a mediano plazo sugiere que el calor sofocante no regresará, dando paso definitivo a la transición hacia la media estación.
Esta tregua meteorológica llega justo a tiempo para el inicio del ciclo lectivo y laboral fuerte de marzo, prometiendo mañanas más frescas y noches que, finalmente, permitirán un descanso reparador sin necesidad de refrigeración extrema.
