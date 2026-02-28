Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. San Lorenzo

san lorenzo herazo

La previa no estuvo exenta de polémica dirigencial. Pese a las gestiones de la Comisión Directiva azulgrana para llevar público visitante al Kempes, la dirigencia de Talleres mantuvo su postura firme y rechazó la propuesta, por lo que el estadio contará exclusivamente con parcialidad local.

Talleres vs. San Lorenzo: formaciones

Talleres: Guido Herrera: Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila o Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez .

Guido Herrera: Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila o Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. . San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Talleres vs. San Lorenzo: otros datos

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.