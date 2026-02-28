Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura.
La octava fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá un cierre de gala en la Docta. Desde las 22:15, Talleres y San Lorenzo se enfrentan en un choque directo por la zona de clasificación que promete emociones fuertes.
El Estadio Mario Alberto Kempes se vestirá de gala para recibir a dos de los protagonistas de la Zona A. Con el arbitraje bajo la lupa y la expectativa en las nubes, Talleres y San Lorenzo buscarán dar un golpe de autoridad que los consolide en el lote de los de arriba.
El equipo conducido por Carlos Tevez llega con la sangre en el ojo tras el traspié sufrido en Santiago del Estero, donde cayó 2-0 ante Central Córdoba, cortando una racha de dos victorias al hilo. Con 10 unidades en su haber, el conjunto cordobés sabe que no puede ceder más terreno si quiere pelear el liderazgo.
La gran noticia en el mundo Talleres es la habilitación de Franco Cristaldo. Tras su desvinculación de Gremio de Porto Alegre, el volante creativo se sumó a las órdenes del "Apache" y asoma como la pieza clave para recuperar el volumen de juego perdido en la última jornada.
Por su parte, el San Lorenzo de Boedo llega entonado pero con el cansancio a cuestas. Tras una exigente seguidilla de dos partidos en apenas 48 horas —donde cosechó un triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto y un empate frente a Instituto—, el equipo suma 11 puntos y se mantiene firme en la cuarta posición. Un triunfo en Córdoba lo catapultaría definitivamente a la pelea grande del certamen.
La previa no estuvo exenta de polémica dirigencial. Pese a las gestiones de la Comisión Directiva azulgrana para llevar público visitante al Kempes, la dirigencia de Talleres mantuvo su postura firme y rechazó la propuesta, por lo que el estadio contará exclusivamente con parcialidad local.
Talleres vs. San Lorenzo: formaciones
- Talleres: Guido Herrera: Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila o Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Talleres vs. San Lorenzo: otros datos
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
