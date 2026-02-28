Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura.
Independiente recibe este sábado a Central Córdoba con la obligación de transformar su juego en puntos. El equipo de Quinteros necesita ganar para no quedar relegado en una Zona A del Torneo Apertura que no da tregua.
La noche de Avellaneda será escenario de un duelo de necesidades cruzadas. A partir de las 20:00, el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini albergará el choque entre Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero, bajo la justicia de Darío Herrera y la supervisión de Diego Ceballos en el VAR.
Pese a un inicio de ciclo donde la identidad de Gustavo Quinteros empezó a asomar, los resultados no han terminado de acompañar al "Rey de Copas". Con apenas una derrota en siete presentaciones, el Rojo padece una "empatitis" que lo mantiene séptimo con 7 unidades. Tras dos fechas sin sumar de a tres, la premisa en el vestuario local es clara: recuperar la contundencia para meterse en puestos de vanguardia.
El morbo de la jornada lo pone Lucas Pusineri, quien vuelve a pisar el suelo que alguna vez lo tuvo como referente y DT, esta vez al mando del "Ferroviario". Central Córdoba llega un escalón por debajo en funcionamiento pero con un punto más en la tabla (8 unidades), ocupando la 12° posición. Para los santiagueños, un triunfo en una cancha mítica sería el trampolín ideal para meterse por primera vez en zona de playoffs.
Independiente vs. Central Córdoba: formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Matías Abaldo, Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Juan Pignani; Agustín Quiroga, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis, Santiago Moyano; Michael Santos y Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
