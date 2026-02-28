Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Central Córdoba

El morbo de la jornada lo pone Lucas Pusineri, quien vuelve a pisar el suelo que alguna vez lo tuvo como referente y DT, esta vez al mando del "Ferroviario". Central Córdoba llega un escalón por debajo en funcionamiento pero con un punto más en la tabla (8 unidades), ocupando la 12° posición. Para los santiagueños, un triunfo en una cancha mítica sería el trampolín ideal para meterse por primera vez en zona de playoffs.