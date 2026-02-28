Newell's vs. Rosario Central por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

La ciudad de Rosario se detiene este domingo a las 17:00 para una nueva edición del clásico en el Coloso Marcelo Bielsa. El escenario no podría ser más complejo para la Lepra: hundido en el fondo de la tabla anual y sin victorias en lo que va del 2026, el club apostó por el regreso de Frank Darío Kudelka. El DT cordobés asume su segundo ciclo con el desafío máximo de debutar frente al eterno rival, en un clima de extrema tensión tras la reciente caída ante Estudiantes.