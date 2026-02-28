Newell's vs. Rosario Central por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Desde las 17 de este domingo, Rosario se detiene para una nueva edición de uno de los clásicos más calientes del fútbol argentino. Todos los detalles.
La ciudad de Rosario se detiene este domingo a las 17:00 para una nueva edición del clásico en el Coloso Marcelo Bielsa. El escenario no podría ser más complejo para la Lepra: hundido en el fondo de la tabla anual y sin victorias en lo que va del 2026, el club apostó por el regreso de Frank Darío Kudelka. El DT cordobés asume su segundo ciclo con el desafío máximo de debutar frente al eterno rival, en un clima de extrema tensión tras la reciente caída ante Estudiantes.
La crisis futbolística se agravó con la baja de su capitán, Gabriel Arias, quien sufrió una fractura de peroné y será reemplazado por el arquero Williams Barlasina. En el ataque, la gran incógnita es Matías Cóccaro: el "Zorro" arrastra un edema óseo y será exigido hasta último momento para ver si puede ocupar un lugar en el banco. Del otro lado llega un Central sólido, que domina el historial reciente con una racha de cinco victorias consecutivas y busca estirar una paternidad que ya lleva 21 partidos de diferencia.
El presente de Rosario Central contrasta drásticamente con el de su eterno rival. Tras una sólida victoria 2-1 frente a Gimnasia en La Plata, el equipo de Jorge Almirón escala posiciones y se ubica cuarto en la Zona B con 11 unidades. Para el duelo en el Coloso, el DT ya definió el equipo: Alejo Véliz y Franco Ibarra recuperan su lugar en el once inicial en reemplazo de Enzo Copetti y Agustín Navarro.
La gran novedad en el banco de suplentes es el segundo regreso de Marco Ruben. El ídolo canalla, que interrumpió su retiro para esta nueva etapa, finalizó su acondicionamiento físico y estará a disposición. Junto a él reaparecerá Carlos Quintana, ya recuperado de su lesión ósea, mientras que Jaminton Campaz aguardará su oportunidad entre los relevos por decisión táctica.
Formaciones del encuentro
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Newell's vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 17:00
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
