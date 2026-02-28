Nueva alerta meteorológica por fuertes lluvias para este domingo: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por malas condiciones climáticas para distintos sectores del país. Enterate cuáles son y qué medidas tomar.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este domingo 1 de marzo, advirtiendo sobre tormentas que podrían incluir ráfagas intensas y caída de granizo en diversos puntos del país. El área de cobertura principal afecta al centro y sur argentino.
Por ello, el organismo detalló también las recomendaciones a tener en cuenta ante las inclemencias del tiempo que sacudirán este domingo.
Alerta amarilla por fuertes lluvias para este domingo
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son San Luis y Mendoza, donde se registrarán tormentas, así como también en Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que Santa Cruz también presenta una advertencia amarilla por la presencia de lluvias en ese territorio.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
