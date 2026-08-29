Argentinos vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Damonte dejó de ser el DT de Aldosivi.

Por su parte, Aldosivi viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-0 ante Independiente Rivadavia en los octavos de final. El "Tiburón", que aún no ganó en el torneo y está comprometido con el descenso, atraviesa un momento complicado y, tras la derrota, se quedó sin entrenador. Ante esta situación, Facundo Oreja, entrenador de la Reserva, se hará cargo del primer equipo de manera interina.