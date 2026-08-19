Los 10 argentinos que estrenarán camiseta en Europa: las figuras que cambiaron de club
Varios integrantes de la Selección Argentina tendrán nuevos desafíos en las principales ligas europeas, con importantes transferencias y cambios de escenario.
La nueva temporada del fútbol europeo está a punto de comenzar y tendrá a varios futbolistas de la Selección Argentina estrenando camiseta. Las principales ligas del continente se preparan para el inicio de la competencia, con la excepción de la Bundesliga de Alemania, y entre los protagonistas habrá campeones y habituales convocados de la Albiceleste que decidieron cambiar de club durante el último mercado de pases.
Algunos movimientos fueron especialmente importantes por el nivel de los equipos involucrados. Otros significaron el regreso al fútbol argentino después de varios años de periplo por el Viejo Continente, mientras que también hubo jugadores que aprovecharon el mercado para dar un salto en sus carreras.
Entre los nombres más destacados aparecen los recientemente subcampeones del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la Scaloneta: Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Valentín Barco, Marcos Senesi, Thiago Almada y Facundo Medina.
Rulli y Otamendi, dos cambios de peso
Gerónimo Rulli afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera después de convertirse en nuevo arquero del Manchester City. El argentino llega procedente de Olympique de Marsella, donde tuvo una temporada destacada, y ahora deberá competir por el puesto con Gianluigi Donnarumma dentro de un plantel que tendrá objetivos importantes en todas las competencias.
Nicolás Otamendi tomó otro camino y regresó al fútbol argentino. Antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial, el defensor acordó su incorporación a River después de quedar libre de Benfica. El experimentado zaguero se transformó rápidamente en uno de los referentes del plantel de Núñez y ya disputó cuatro encuentros desde su llegada.
Molina y Cuti Romero cambian de destino
Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid para regresar a Italia. El lateral derecho continuará su carrera en la Serie A, esta vez con la camiseta de Roma, que desembolsó 13 millones de euros más otros tres millones en variables por su incorporación. En el conjunto italiano compartirá plantel con Paulo Dybala, Santiago Castro y Matías Soulé, además de tener la posibilidad de disputar la Champions League.
Otro que dejó España fue Cristian "Cuti" Romero. El Cuti abandonó Tottenham y se convirtió en refuerzo de Atlético de Madrid, donde será dirigido por Diego Simeone. El club español pagó 40 millones de euros por el defensor cordobés, que buscará convertirse en uno de los pilares del equipo Colchonero.
Barco y Senesi, nuevos desafíos en Inglaterra
Valentín Barco también cambió de club y afrontará una etapa importante en su carrera. El defensor de 22 años dejó Racing de Estrasburgo y se incorporó al Chelsea, donde compartirá plantel con Enzo Fernández. El Colo tendrá ahora la misión de ganarse un lugar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y demostrar que está preparado para competir al máximo nivel.
Marcos Senesi, por su parte, continuará en la Premier League, pero cambiará de equipo. El defensor surgido de San Lorenzo pasó de Bournemouth a Tottenham y tendrá la posibilidad de seguir creciendo en uno de los grandes equipos ingleses. Su rendimiento también será seguido de cerca por la Selección Argentina. Durante el Mundial ocupó el lugar de Leonardo Balerdi, quien había quedado fuera por lesión, y una buena temporada podría volver a abrirle las puertas de futuras convocatorias.
Almada vuelve a Argentina
Thiago Almada protagonizó uno de los movimientos más importantes del mercado local. El mediocampista dejó Atlético de Madrid y regresó al fútbol argentino para jugar en River, en una transferencia que se convirtió en la más cara de la historia del fútbol nacional. El futbolista de Fuerte Apache ya tuvo su estreno con la camiseta del Millonario ante Argentinos Juniors y buscará consolidarse en el equipo de Núñez para recuperar un rol importante dentro de la Selección.
Facundo Medina también tendrá nuevo destino. El defensor dejó Olympique de Marsella y pasó al Bayer Leverkusen, por lo que continuará su carrera en la Bundesliga. Allí compartirá plantel con Exequiel Palacios y Equi Fernández.
Los que estuvieron cerca y otros argentinos que cambiaron
Entre los jugadores que pudieron haber cambiado de club aparecen Dibu Martínez y Julián Álvarez. El arquero fue buscado por Juventus, aunque finalmente el conjunto italiano no alcanzó un acuerdo con Aston Villa. La Araña, en tanto, estuvo en el radar del Barcelona, pero Atlético de Madrid decidió no desprenderse de su goleador.
También existe incertidumbre alrededor de Exequiel Palacios, quien podría dejar Bayer Leverkusen para incorporarse a Ipswich Town, de la Premier League.
A este grupo se suman futbolistas que, aunque no participaron del último Mundial, fueron convocados recientemente por Lionel Scaloni: Franco Mastantuono pasó a préstamo a Fiorentina después de no encontrar lugar en Real Madrid; Alejandro Garnacho dejó Chelsea y se incorporó a Aston Villa, donde será compañero de Dibu; y Santiago Castro dejó Bologna para sumarse a Roma.
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