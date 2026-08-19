Los 10 argentinos que estrenarán camiseta en Europa: las figuras que cambiaron de club

Molina y Cuti Romero cambian de destino

Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid para regresar a Italia. El lateral derecho continuará su carrera en la Serie A, esta vez con la camiseta de Roma, que desembolsó 13 millones de euros más otros tres millones en variables por su incorporación. En el conjunto italiano compartirá plantel con Paulo Dybala, Santiago Castro y Matías Soulé, además de tener la posibilidad de disputar la Champions League.

Otro que dejó España fue Cristian "Cuti" Romero. El Cuti abandonó Tottenham y se convirtió en refuerzo de Atlético de Madrid, donde será dirigido por Diego Simeone. El club español pagó 40 millones de euros por el defensor cordobés, que buscará convertirse en uno de los pilares del equipo Colchonero.

Barco y Senesi, nuevos desafíos en Inglaterra

Valentín Barco también cambió de club y afrontará una etapa importante en su carrera. El defensor de 22 años dejó Racing de Estrasburgo y se incorporó al Chelsea, donde compartirá plantel con Enzo Fernández. El Colo tendrá ahora la misión de ganarse un lugar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y demostrar que está preparado para competir al máximo nivel.

Marcos Senesi, por su parte, continuará en la Premier League, pero cambiará de equipo. El defensor surgido de San Lorenzo pasó de Bournemouth a Tottenham y tendrá la posibilidad de seguir creciendo en uno de los grandes equipos ingleses. Su rendimiento también será seguido de cerca por la Selección Argentina. Durante el Mundial ocupó el lugar de Leonardo Balerdi, quien había quedado fuera por lesión, y una buena temporada podría volver a abrirle las puertas de futuras convocatorias.

Almada vuelve a Argentina

Thiago Almada protagonizó uno de los movimientos más importantes del mercado local. El mediocampista dejó Atlético de Madrid y regresó al fútbol argentino para jugar en River, en una transferencia que se convirtió en la más cara de la historia del fútbol nacional. El futbolista de Fuerte Apache ya tuvo su estreno con la camiseta del Millonario ante Argentinos Juniors y buscará consolidarse en el equipo de Núñez para recuperar un rol importante dentro de la Selección.

Facundo Medina también tendrá nuevo destino. El defensor dejó Olympique de Marsella y pasó al Bayer Leverkusen, por lo que continuará su carrera en la Bundesliga. Allí compartirá plantel con Exequiel Palacios y Equi Fernández.

Los que estuvieron cerca y otros argentinos que cambiaron

Entre los jugadores que pudieron haber cambiado de club aparecen Dibu Martínez y Julián Álvarez. El arquero fue buscado por Juventus, aunque finalmente el conjunto italiano no alcanzó un acuerdo con Aston Villa. La Araña, en tanto, estuvo en el radar del Barcelona, pero Atlético de Madrid decidió no desprenderse de su goleador.

También existe incertidumbre alrededor de Exequiel Palacios, quien podría dejar Bayer Leverkusen para incorporarse a Ipswich Town, de la Premier League.

A este grupo se suman futbolistas que, aunque no participaron del último Mundial, fueron convocados recientemente por Lionel Scaloni: Franco Mastantuono pasó a préstamo a Fiorentina después de no encontrar lugar en Real Madrid; Alejandro Garnacho dejó Chelsea y se incorporó a Aston Villa, donde será compañero de Dibu; y Santiago Castro dejó Bologna para sumarse a Roma.