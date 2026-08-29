Referente, capitán y "héroe de Madrid": el camino de Leonardo Ponzio en River en la previa a su debut como DT

Cinco momentos de Leonardo Ponzio en River

Primera etapa

Daniel Passarella lo trajo desde Zaragoza para sumarse a un River que buscaba la obsesión de siempre: la Copa Libertadores. Aquel 2007 no fue lo esperado, y el conjunto del "Káiser" se fue en primera fase del certamen continental.

Ponzio no logró continuidad a pesar de adaptarse a varias posiciones (jugó de "3" en el Superclásico en el que River venció 2-0 a Boca en el Monumental, con goles de Radamel Falcao García y Ariel Ortega). Ni con Passarella ni con Cholo Simeone, con quien alternó como líbero en algunas ocasiones y sumó su primer título en Núñez: Clausura 2008.

El regreso de Leonardo Ponzio a River para devolver al equipo a Primera División.

Su regreso a River para jugar en el Ascenso

"Passarella me trajo como técnico y como presidente", recordó Ponzio en una entrevista televisiva días antes de su despedida. Sí, el "Káiser" apostó a su regreso nada menos que en la segunda parte del extenso y sufrido torneo del Nacional B. El volante llegó junto a David Trezeguet y ambos se volvieron piezas indispensables del equipo de Matías Almeyda y claves para lograr el regreso a Primera División.

El mediocampista, que era resistido en los primeros partidos por el recuerdo de su primer frustrado paso por el club, no tardó en ganarse el respeto de los "millonarios" a fuerza de entrega y buen nivel futbolístico. Marcó goles pero sin dudas dejó su huella cuando jugó con hemorroides sin escatimar esfuerzos en una imagen que emocionó a propios y extraños.

La era Gallardo: el momento bisagra de su historia en River

Sin lugar en el River de Ramón Díaz campeón del torneo Final 2014, parecía que el "León" partía nuevamente. Pero la salida del "Lobo" Ledesma, una de las figuras de ese equipo, y la llegada de aire nuevo con Marcelo Gallardo, lo "convencieron" para quedarse.

El por entonces conjunto del "Muñeco" arrasaba en el torneo local, con Sánchez-Kranevitter-Rojas en la mitad de la cancha, más allá de que Ponzio fue titular en el primer partido por certamen doméstico de la era Gallardo. La lesión del joven volante central le dio la chance nada menos que en los cruces con Boca por la Copa Sudamericana, el gran momento bisagra de su historia en el club: desde allí, el aguerrido mediocampista no salió más.

Ponzio fue clave en un River de pierna fuerte que pisó con todo en la Bombonera y en el Monumental y que logró eliminar a Boca nada menos que para luego salir campeón del certamen ante Atlético Nacional. Fue tan bueno lo de Leo que, con el regreso de Kranevitter, obligó a Gallardo a cambiar de esquema para mantener a ambos en el equipo.

Leonardo Ponzio, figura de River en los cruces contra Boca en 2014 y 2015.

Sí, de casi irse de River a ser una pieza clave y titular indiscutido. Ponzio volvió a ser figura ante Boca en la Libertadores 2015, y también fue MVP de la primera final ante Tigres en México. Tras la consagración, el volante se convirtió en un referente y capitán "sin cinta", aunque tardó apenas un puñado de meses para quedarse con la capitanía, tras la partida de Barovero.

Copa Libertadores 2018, la consagración definitiva

El año quizás más importante de la historia de River. Ponzio ya era capitán, referente y titular indiscutido del equipo que en marzo le ganó la Supecopa a Boca en Mendoza y que para fin de año tenía una parada trascendental: la final de la Copa Libertadores contra el clásico rival.

El camino del "León" para llegar a esa final no fue sencillo. Fue expulsado en la ida contra Racing en octavos de final (en la vuelta jugó Enzo Pérez por primera vez como "5" en la era Gallardo), volvió contra Independiente en cuartos, pero se desgarró en la revancha contra Gremio en Brasil.

La importancia de Ponzio en el equipo era tal que el cuerpo técnico jugó al misterio hasta último momento en la Bombonera, donde finalmente no pudo participar ni siquiera en el banco, al no estar del todo recuperado. Incluso, en el vestuario colgaron la camiseta 23 ¿para despistar?

Leonardo Ponzio, héroe de Madrid.

Finalmente, el capitán sí fue titular en Madrid en la mítica final de la Copa Libertadores. Incluso protagonizó la modificación más importante de la historia del club: fue Ponzio quien salió en el segundo tiempo para que ingresara Juanfer Quintero, quien luego en el alargue marcó el golazo que comenzó a sentenciar el Superclásico.

Leo, junto a Maidana y Gallardo, alzaron el trofeo en el Santiago Bernabéu.

Final de carrera pero titular en los partidos decisivos

Desde la final ante Boca en Madrid, Enzo Pérez se fue adueñando de la mitad de la cancha de River. Entre el nivel de su compañero, y la edad pesando, el capitán fue perdiendo lugar en el equipo titular aunque nunca dejó de ser referente.

Sin embargo, y a pesar de ser un suplente fijo, Gallardo apostó por Ponzio nada menos que para la revancha de la Recopa 2019 ante Atlético Paranaense, en la que fue triunfo 3-0 del "Millonario" (la ida había sido caída 0-1) y un nuevo título.

La sorpresa fue tal, que el propio Gallardo explicó luego por qué decidió ubicarlo en el equipo titular. "El lunes mientras salía de la ducha, me lo crucé en el pasillo y le dije 'preparate que vas a jugar, tengo ganas de ponerte' y el me dijo 'bueno, contá conmigo, sabés que estoy'", contó el "Muñeco" tras la victoria.

Pero no fue un caso aislado. El River 2021 desfilaba en la Liga Profesional de Fútbol y llegó a la fecha 21 con chances de campeonar en el Monumental ante Racing y a cuatro jornadas del cierre. Mientras se rumoreaba con el retiro, y con la lesión de Enzo Pérez en el partido anterior, el DT se inclinó por el capitán para que sea titular en el partido consagratorio.

Bonus: los goles de Leonardo Ponzio a Boca

Marcar en un Superclásico no es para cualquiera. Son varios los casos de grandes futbolistas que pasan por River o Boca y no logran dejar su huella en el esperado partido. También puede considerarse que cierto tipo de futbolista es capaz de anotarse en el clásico, y uno de ellos fue nada menos que Leonardo Ponzio, como para sumar un ítem más a su "currículum" como referente histórico del "Millonario".

El volante, de poco gol en su carrera (a penas 10 en 358 partidos en River), logró marcar dos vences ante Boca, ambos en el Monumental: el primero de tiro libre en el 2-2 del Inicial 2012.

El segundo fue en 2017, y además de ser un golazo, fue el último grito de su carrera.