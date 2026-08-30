Argentinos vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
El "Bicho", que viene de una derrota y un empate, buscará volver al triunfo ante su gente para seguir en lo más alto de la Zona B. Los detalles en la nota.
Argentinos Juniors y Aldosivi juegan este domingo, desde las 17, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá a Luis Lobo Medina como juez principal y a Nicolás Lamolina en el VAR, se disputará en el Diego Armando Maradona y contará con la transmisión de TNT Sports.
El "Bicho" llega al compromiso como líder de la Zona B y, además, comparte la cima de la Tabla Anual con Independiente Rivadavia. Sin embargo, acumula dos partidos sin ganar tras el empate 1-1 ante Lanús en la última fecha. Ahora, el equipo de La Paternal buscará volver al triunfo en condición de local para mantenerse en lo más alto del grupo.
Por su parte, Aldosivi viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-0 ante Independiente Rivadavia en los octavos de final. El "Tiburón", que aún no ganó en el torneo y está comprometido con el descenso, atraviesa un momento complicado y, tras la derrota, se quedó sin entrenador. Ante esta situación, Facundo Oreja, entrenador de la Reserva, se hará cargo del primer equipo de manera interina.
Andrés Vombergar puso el 1-0 para el Bicho:
Golazo de Alan Lescano para poner el 1-1:
Gastón Verón y un tremendo cabezazo para el 2-1:
Argentinos vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Argentinos vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Facundo Oreja.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
VAR: Nicolás Lamolina.
TV: TNT Sports.
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