Julián Álvarez volvió a entrenar en Atlético Madrid: la tensión con el Cholo Simeone

El cordobés venía de quedar marginado de la convocatoria en la victoria por 3-1 frente al Sevilla por la tercera fecha de LaLiga. Previo a faltar a los entrenamientos argumentando una indisposición física, la "Araña" había sumado minutos en el empate 2-2 frente al Villarreal, donde vivió un tenso momento en el Estadio Metropolitano al recibir silbidos de parte del público rojiblanco y retirarse en soledad hacia los vestuarios sin saludar a la afición.