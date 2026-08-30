Julián Álvarez volvió a entrenar en Atlético Madrid: la tensión con el Cholo Simeone
El delantero argentino se reincorporó a las prácticas tras ausentarse tres días en medio de su conflicto para salir al Barça. Con el mercado a punto de cerrar, su futuro es una incógnita.
La novela del mercado de pases en Europa suma un capítulo de tensión máxima a horas del cierre de la ventana de transferencias. Julián Álvarez volvió a entrenarse con el plantel del Atlético Madrid tras haberse ausentado a las últimas tres prácticas del equipo. El atacante de la Selección argentina atraviesa un conflicto abierto con la dirigencia colchonera para forzar su salida al Barcelona, mientras el tiempo corre a contrarreloj en el fútbol español.
El cordobés venía de quedar marginado de la convocatoria en la victoria por 3-1 frente al Sevilla por la tercera fecha de LaLiga. Previo a faltar a los entrenamientos argumentando una indisposición física, la "Araña" había sumado minutos en el empate 2-2 frente al Villarreal, donde vivió un tenso momento en el Estadio Metropolitano al recibir silbidos de parte del público rojiblanco y retirarse en soledad hacia los vestuarios sin saludar a la afición.
Julián Álvarez volvió al Atlético de Madrid: el deseo de jugar en Barcelona
La postura del futbolista es tajante: su único deseo es vestir la camiseta del conjunto catalán. Sin embargo, la cúpula directiva del club madrileño ratificó que no tiene intenciones de negociar su traspaso a un rival directo del ámbito local, teniendo en cuenta además que su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros y su contrato se extiende hasta junio de 2030.
En las últimas horas también emergió el interés de la Premier League. Arsenal presentó una propuesta económica superior a la del club culé para quedarse con el pase del delantero de 26 años. Pese al beneficio económico de la oferta, el propio atacante descartó desembarcar en Inglaterra debido a las complicaciones para instalarse con su familia a raíz de las restricciones migratorias asociadas al Brexit.
Con el libro de pases a punto de bajar la persiana este martes, el panorama para el atacante argentino es complejo. Si no concreta su salida al Barcelona ni se destraba una alternativa en estos últimos momentos, Álvarez corre el riesgo de quedar relegado dentro de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone al menos hasta la apertura del mercado invernal europeo a comienzos de 2027.
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