River le ganó 3-2 a Banfield en un partidazo por el Torneo Clausura

El desarrollo del encuentro mostró pasajes de efectividad y momentos de dramatismo. La apertura del marcador llegó a los 32 minutos de la primera etapa a través de Sebastián Driussi, quien aprovechó una chance clara para romper el cero. Ya en el complemento, la emoción aumentó cuando Thiago Almada estiró la diferencia a los 40 segundos del segundo tiempo desde los doce pasos, tras la repetida ejecución por invasión que desató la polémica de la tarde.