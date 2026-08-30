River le ganó 3-2 a Banfield en un partidazo por el Torneo Clausura
El Millonario se impuso 3-2 en el Estadio Florencio Sola en el debut del DT interino. Driussi, Almada y Correa marcaron para la visita, mientras que Sepúlveda descontó con un doblete.
En una jornada cargada de emociones y vértigo, River consiguió un triunfo vital para acomodarse en la competencia. Por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, el conjunto de Núñez venció 3-2 a Banfield en el Estadio Florencio Sola. El cruce marcó el estreno de Leonardo Ponzio al frente del banco de suplentes tras la salida del ciclo anterior y le permitió al equipo sumar tres puntos fundamentales en la tabla.
El desarrollo del encuentro mostró pasajes de efectividad y momentos de dramatismo. La apertura del marcador llegó a los 32 minutos de la primera etapa a través de Sebastián Driussi, quien aprovechó una chance clara para romper el cero. Ya en el complemento, la emoción aumentó cuando Thiago Almada estiró la diferencia a los 40 segundos del segundo tiempo desde los doce pasos, tras la repetida ejecución por invasión que desató la polémica de la tarde.
A pesar de la desventaja de dos tantos, el Taladro no bajó los brazos y encontró la reacción mediante su goleador. Bruno Sepúlveda pescó un rebote en el área a los 18 minutos de la segunda mitad para marcar el descuento. Sin embargo, la ilusión local duró poco: a los 24 minutos, Ángel Correa apareció para convertir el 3-1 que parecía sentenciar la historia en favor del elenco visitante.
La recta final del compromiso sumó aún más suspenso. A los 39 minutos de la etapa final, Sepúlveda volvió a hacerse presente con un verdadero golazo que firmó el 3-2 definitivo y ajustó el resultado hasta el pitazo final. Pese a los empujones finales del dueño de casa, la defensa del Millonario logró resistir para asegurar una victoria necesitada.
Con este resultado en el Florencio Sola, tanto Banfield como River quedaron igualados con 7 unidades en la tabla de posiciones de la Zona B. En la próxima jornada, el conjunto dirigido por Pedro Troglio deberá viajar a Mar del Plata para medirse ante Aldosivi, mientras que el Millonario buscará ratificar la levantada en el Estadio Monumental cuando reciba a Independiente Rivadavia.
Sebastián Driussi y una gran definición para el 1-0 de River:
Thiago Almada, desde los doce pasos, estiró la ventaja:
Bruno Sepúlveda, a minutos de haber ingresado, descontó para el Taladro:
Doblete de Ángel Correa que pone el 3-1:
Golazo y doblete de Bruno Sepúlveda que pone el 2-3:
Banfield vs. River por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Banfield vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Gino Santilli; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
-
Hora: 15:00.
Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Lucas Novelli.
TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario