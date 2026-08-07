Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Academia" busca recuperarse en La Paternal, donde se mide con Argentinos, líder de la Zona B con puntaje perfecto. Los detalles en la nota.
Argentinos Juniors y Racing juegan este domingo, desde las 20:15, en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro, uno de los más atractivos de la jornada, será televisado por ESPN Premium. Pablo Dóvalo será el árbitro principal, Sebastián Raineri y Carla López serán los asistentes y Diego Ceballos estará a cargo del VAR.
El "Bicho" llega al compromiso como uno de los grandes protagonistas del inicio del campeonato, ya que acumula puntaje ideal y es líder de la Zona B. El conjunto dirigido por Nicolás Diez ganó sus tres primeras presentaciones y buscará aprovechar la localía para extender su racha positiva y mantenerse en lo más alto de la tabla.
Por su parte, la "Academia" debutó con una victoria, luego igualó en la segunda fecha y viene de sufrir una derrota ante Tigre en condición de local, por lo que intentará recuperarse y volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por la clasificación.
Ambos equipos llegan con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de sumar. Argentinos buscará sostener su gran presente y defender la punta de la Zona B, mientras que Racing intentará dar vuelta la página tras la caída en Avellaneda y conseguir un resultado positivo fuera de casa.
Formaciones de Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Horario y televisación
- Hora: 20:15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
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