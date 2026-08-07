Gimnasia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" quiere hacerse fuerte en El Bosque ante uno de los líderes de la Zona B. Juegan este domingo a las 17:45. Los detalles en la nota.
Gimnasia y Barracas Central se miden este domingo, desde las 17:45, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por TNT Sports. Nicolás Lamolina será el árbitro principal, Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez serán los asistentes y Fernando Echenique será el encargado del VAR.
El "Lobo" llega al compromiso con seis puntos y atraviesa un buen presente luego de un sólido comienzo. El conjunto platense debutó con una derrota ante Racing, pero se recuperó con dos triunfos consecutivos frente a River y Aldosivi, resultados que le permitieron escalar posiciones en la Zona B.
Por su parte, Barracas Central llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en el inicio del torneo, ya que acumula nueve puntos sobre nueve posibles. El "Guapo" comenzó el campeonato con un triunfo frente a River, luego venció a Aldosivi y en la tercera jornada volvió a ganar ante Deportivo Riestra, por lo que intentará mantener su racha positiva y seguir en lo más alto de la zona.
Ambos equipos atraviesan un buen momento y buscarán tres puntos importantes en una Zona B que se presenta muy pareja. Gimnasia intentará aprovechar la localía para continuar con su recuperación, mientras que Barracas Central buscará extender su invicto y sostener su puntaje ideal.
Formaciones de Gimnasia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
- Hora: 17:45.
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: TNT Sports.
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