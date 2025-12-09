Arranca la Messi Cup: formato, sedes, participantes y cómo seguir en vivo el nuevo torneo juvenil
El certamen, organizado por el astro argentino, reúne a algunas de las canteras más prestigiosas del planeta y promete seis días de competencia intensa en Miami
La Messi Cup debutará este 2025 como una propuesta inédita en el fútbol formativo internacional, impulsada directamente por Lionel Messi. El torneo, que se disputará del 9 al 14 de diciembre, busca consolidarse como un punto de encuentro entre las academias más destacadas del mundo y un espacio para que jóvenes talentos puedan mostrarse en un escenario de élite.
La idea nació del propio capitán argentino, que en octubre anticipó en sus redes sociales: “Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”. Ese mensaje terminó de instalar la expectativa alrededor de este evento que ya generó interés internacional.
Cuáles son los equipos participantes y dónde se juega
Para su estreno, la organización convocó a ocho equipos Sub-16 de renombre global: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Chelsea e Inter Miami. Todos ellos formarán parte del atractivo cuadro competitivo que se desarrollará íntegramente en las instalaciones del club estadounidense, combinando el Chase Stadium -actual hogar del Inter Miami- y el Florida Blue Training Center.
Cómo es el formato del torneo
El formato de la Messi Cup plantea una fase inicial dividida en dos grupos de cuatro. Cada equipo disputará un mínimo de tres partidos, midiéndose con todos los integrantes de su zona en encuentros de dos tiempos de 40 minutos. Finalizada esa etapa, comenzarán las eliminatorias directas que definirán al campeón de la primera edición. Tanto la final como el duelo por el tercer puesto están programados para el último día de competencia y tendrán como escenario el Chase Stadium.
El objetivo del certamen no solo pasa por el rendimiento deportivo, sino también por la posibilidad de exhibir academias que históricamente funcionan como pilares del fútbol mundial. La presencia del Barcelona, Newell’s -club formador de Messi- o River, con su reconocida fábrica de talentos, subraya la ambición de la propuesta: reunir tradición, scouting y desarrollo en un solo lugar.
Cuándo se juega la Messi Cup: partidos y horarios
Martes 9 de diciembre
- 13:00 – Ceremonia inaugural
- 14:00 – Manchester City vs. Inter de Milán
- 16:00 – Inter Miami vs. Newell’s Old Boys
- 18:00 – Chelsea vs. Atlético de Madrid
- 19:45 – Barcelona vs. River Plate
Miércoles 10 de diciembre
- 11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea
- 14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid
- 14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona
- 16:00 – River Plate vs. Manchester City
Jueves 11 de diciembre
- 11:45 – River Plate vs. Inter de Milán
- 14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys
- 14:00 – Chelsea vs. Inter Miami
- 16:00 – Manchester City vs. Barcelona
Sábado 13 de diciembre
- 12:30 – Por el séptimo puesto
- 14:30 – Por el quinto puesto
- 14:30 – Semifinal #1
- 16:30 – Semifinal #2
Domingo 14 de diciembre
- 15:30 – Por el tercer puesto
- 18:00 – Final
Cómo ver la Messi Cup en vivo
Para los fanáticos, la transmisión será amplia y accesible. Todos los partidos podrán verse en vivo a través de ESPN y Disney+ Plan Premium, además del canal ESPN Fans en YouTube. De esta manera, la Messi Cup se posiciona como una cita obligada para quienes siguen los procesos juveniles y desean descubrir a las figuras que podrían irrumpir en la elite en los próximos años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario