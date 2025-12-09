Arranca la Messi Cup: formato, sedes, participantes y cómo seguir en vivo el nuevo torneo juvenil

Cómo es el formato del torneo

El formato de la Messi Cup plantea una fase inicial dividida en dos grupos de cuatro. Cada equipo disputará un mínimo de tres partidos, midiéndose con todos los integrantes de su zona en encuentros de dos tiempos de 40 minutos. Finalizada esa etapa, comenzarán las eliminatorias directas que definirán al campeón de la primera edición. Tanto la final como el duelo por el tercer puesto están programados para el último día de competencia y tendrán como escenario el Chase Stadium.