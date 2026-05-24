Alerta total: Lionel Messi se retiró con molestas del último partido de Inter Miami, a días del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2058717203000688891&partner=&hide_thread=false ALERTA a días del Mundial 2026



Lionel Messi salió reemplazado en Inter Miami pic.twitter.com/HXjqxSEbno — minutouno (@minutounocom) May 25, 2026

La secuencia genera un impacto masivo debido al momento exacto en el que se produce. A solo días del inicio formal del Mundial, cualquier inconveniente físico en la zona de los isquiotibiales representa una carrera contra el tiempo para los plazos de recuperación.

Se espera que en las próximas horas el cuerpo médico del Inter Miami, en permanente contacto con los profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), someta al capitán a los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión y evaluar los pasos a seguir.

Triunfo de Inter Miami, con Lionel Messi, en la MLS

En cuanto al partido, y tras un primer tiempo de locos, Inter Miami se impuso 6-4 con un triplete de Luis Suárez y una asistencia de Messi para uno de los dos tantos de Berterame. Rodrigo De Paul también se anotó en el marcador.