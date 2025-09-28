Arsenal de Sarandí descendió a la B Metropolitana y vuelve a la tercera división tras 33 años

Arsenal tuvo un paso decepcionante por la Primera Nacional. El equipo actualmente marcha último en la Zona A con 31 puntos, a cuatro de la salvación, y con una sola fecha por delante no logró revertir la situación. Así, el club que supo conquistar la Copa Sudamericana 2007 y que en 2021 llegó a octavos de final en el mismo certamen, vivió un declive que sorprendió a todos los fanáticos del fútbol argentino este fin de semana.