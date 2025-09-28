Arsenal de Sarandí descendió a la B Metropolitana y vuelve a la tercera división tras 33 años
El conjunto del Viaducto cayó 2-1 ante Deportivo Madryn, quedó último en su zona y consumó un descenso histórico, apenas tres años después de jugar la Sudamericana.
El fútbol argentino sumó otro golpe histórico: Arsenal de Sarandí descendió a la Primera B Metropolitana y volverá a disputar la tercera categoría del país después de 33 años. El equipo del Viaducto perdió 2-1 frente a Deportivo Madryn en el Estadio Abel Sastre y consumó un final de temporada marcado por la frustración y el mal rendimiento que lo acompañó durante los últimos años.
Arsenal tuvo un paso decepcionante por la Primera Nacional. El equipo actualmente marcha último en la Zona A con 31 puntos, a cuatro de la salvación, y con una sola fecha por delante no logró revertir la situación. Así, el club que supo conquistar la Copa Sudamericana 2007 y que en 2021 llegó a octavos de final en el mismo certamen, vivió un declive que sorprendió a todos los fanáticos del fútbol argentino este fin de semana.
El triunfo de Deportivo Madryn y lo que viene
Con la victoria, Deportivo Madryn no solo aseguró la permanencia, sino que además se garantizó el primer puesto de la Zona A, lo que le permitirá disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Ahora, el equipo chubutense buscará seguir los pasos de Huracán de Comodoro Rivadavia e Independiente de Trelew, los únicos clubes de su provincia que lograron jugar en la máxima categoría.
El contraste de Arsenal en un año para el olvido
El descenso marca un antes y un después para el Viaducto. De competir en torneos internacionales hace apenas tres años a caer a la tercera división, el recorrido expone la crisis futbolística e institucional que atraviesa la institución de Sarandí, que ahora deberá reinventarse en la B Metropolitana para intentar iniciar un nuevo camino hacia la recuperación y volver cuánto antes a los primeros planos del torneo de nuestro país que lo vio brillar hace no mucho tiempo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario