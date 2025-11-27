El futbolista de la Selección que estuvo en un Mundial y fue centro de críticas: volvió a jugar después del retiro

Tras su paso por Europa, regresó a Argentina para continuar su carrera en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, donde colgó los botines en 2021.

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines en 2021, “El Galgo” Gutiérrez decidió alejarse de las grandes ciudades y se asentó en la costa atlántica, pero sin dejar de lado su pasión por el fútbol. En los últimos meses, regresó a las canchas de manera amateur en Las Toninas, el club donde empezó a dar sus primeros pasos.