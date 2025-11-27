El futbolista de la Selección que estuvo en un Mundial y fue centro de críticas: volvió a jugar después del retiro
Con una gran capacidad para sobreponerse ante las adversidades, este exjugador argentino volvió del retiro a los 41 años. ¿De quién se trata?
Jonás Gutiérrez es sinónimo de resiliencia. Con una gran carrera en el fútbol argentino y europeo, su comienzo en Vélez Sarsfield le permitió ponerse en el centro de la escena gracias a su velocidad y técnica dentro del campo de juego. Su gran rendimiento le permitió llamar la atención de los mejores equipos del viejo continente y ser convocado a la Selección Argentina.
Más allá de sus logros dentro del verde césped, su carrera estuvo marcada por un desafío personal: una enfermedad que lo alejó temporalmente del fútbol profesional. Luego de colgar los botines hace algunos meses atrás, "El Galgo" volvió del retiro a los 41 años en una liga amateur.
Jonás Gutiérrez y su paso por el fútbol
Gutiérrez inició su carrera profesional a principios de los 2000 en Vélez, donde mostró el talento que lo llevarían a dar el salto a Europa. Su primer destino fue el Mallorca de España, donde se ganó la admiración de los aficionados y el interés de grandes equipos.
Luego, su camino lo llevó a la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo, defendiendo durante siete temporadas al Newcastle United. Allí se consolidó como un referente del equipo, reconocido por su entrega y su compromiso.
Su buen rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Argentina, con la que participó en el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo una pieza clave en el esquema de Diego Maradona.
Tras su paso por Europa, regresó a Argentina para continuar su carrera en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, donde colgó los botines en 2021.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines en 2021, “El Galgo” Gutiérrez decidió alejarse de las grandes ciudades y se asentó en la costa atlántica, pero sin dejar de lado su pasión por el fútbol. En los últimos meses, regresó a las canchas de manera amateur en Las Toninas, el club donde empezó a dar sus primeros pasos.
