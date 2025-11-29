Asaltaron la casa de José "Pepe" Chatruc y se llevaron dos medallas de campeón y un reloj que le regaló "Mostaza" Merlo
Atravesó una circunstancia que le ocasionó pérdidas tanto materiales como simbólicas.
El exfutbolista, que se consagró campeón con Racing y San Lorenzo, vivió una jornada angustiante tras sufrir un robo en su departamento ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. A través de su cuenta de Instagram, Chatruc relató con detalle el episodio que lo dejó consternado.
Según contó, los ladrones ingresaron a su vivienda y se llevaron dinero, dos medallas que marcaron su carrera deportiva y un reloj Rolex con un alto valor sentimental, obsequiado por su exentrenador Carlos “Mostaza” Merlo. "Ayer, cuando llegué a mi casa a las 10 de la noche me di cuenta de que habían entrado ladrones. Me robaron la medalla de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana 2002. Siento mucho dolor. La tenía guardada, era hermosa... Hace poquito se le había mostrado a un hincha que me había mandado un mensaje", expresó Chatruc en uno de los videos que compartió en la red social.
El exmediocampista aseguró que hizo la denuncia correspondiente en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad. El interior del departamento presentaba signos claros de haber sido revisado y todo indica que los delincuentes habrían accedido por el balcón.
Horas después, Chatruc subió otro video confirmando la pérdida de la medalla que obtuvo con Racing en 2001: "Oficialmente, está perdida la medalla de Racing campeón 2001. Era clavado. Era muy linda. Recuerdos que no voy a olvidar", dijo con evidente tristeza.
Y cuando parecía que la situación no podía empeorar, el exjugador compartió un nuevo posteo confirmando que el robo también alcanzó a su Rolex, un obsequio de Mostaza Merlo: "Bueno, oficialmente tengo que decir, con mucho dolor, que me robaron también el Rolex que me había regalado Mostaza. Yo tenía una cajita como las que son de hotel, de seguridad, y se la llevaron. Ahí tenía algunas chucherías, algunas cosas, unos manguitos. La medalla de campeón, el Rolex de Mostaza y, bueno, se lo robaron".
