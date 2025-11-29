Asaltaron la casa de José "Pepe" Chatruc y se llevaron dos medallas de campeón y un reloj que le regaló "Mostaza" Merlo

Según contó, los ladrones ingresaron a su vivienda y se llevaron dinero, dos medallas que marcaron su carrera deportiva y un reloj Rolex con un alto valor sentimental, obsequiado por su exentrenador Carlos “Mostaza” Merlo. "Ayer, cuando llegué a mi casa a las 10 de la noche me di cuenta de que habían entrado ladrones. Me robaron la medalla de San Lorenzo campeón de la Copa Sudamericana 2002. Siento mucho dolor. La tenía guardada, era hermosa... Hace poquito se le había mostrado a un hincha que me había mandado un mensaje", expresó Chatruc en uno de los videos que compartió en la red social.