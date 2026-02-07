Ascendió con Huracán y no se supo más nada: qué es de la vida del japonés Kato y su exótico nuevo trabajo

Su recorrido incluyó clubes como MIO Biwako Shiga, Dempo SC y Nakhon Ratchasima, hasta que decidió retirarse del fútbol profesional en 2021, luego de una exitosa y maratónica carrera.

Su vida después del retiro

En noviembre de 2021, Kato puso fin a su etapa como futbolista profesional, pero no se alejó del deporte que lo acompañó durante toda su vida. Casi de inmediato, se integró al cuerpo técnico del Muktijoddha Sangsad KC, donde suma experiencia y sueña, en el futuro, en convertirse entrenador principal.