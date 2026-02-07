Ascendió con Huracán y no se supo más nada: qué es de la vida del japonés Kato y su exótico nuevo trabajo
El hincha del Globo no se olvida. Dejó el fútbol hace poco y ya tiene nuevo laburo del otro lado del mundo. Mirá en qué club insólito está dirigiendo.
La presencia de futbolistas asiáticos en el fútbol argentino siempre fue una rareza. Si bien hoy se habla Ryoga Kida, quién debutó con la camiseta de Argentinos Juniors el pasado 25 de enero en la victoria ante Sarmiento, el caso más emblemático, hasta el momento, fue el de Yusuke Kato, un nombre que quedó marcado a fuego con Huracán.
Durante su paso por la entidad de Parque Patricios, el asiático logró el ascenso a la máxima categoría en 2007 con Antonio Mohamed como DT, siendo una apuesta poco habitual para el medio local. Tras aquel logro, su recorrido continúo por diversos equipos del interior hasta que colgó los botines en 2021, aunque en la actualidad es parte del cuerpo técnico del Muktijoddha Sangsad KC.
Yusuke Kato y su paso por el fútbol
Kato, oriundo de Osaka, arribó a Argentina con su familia a los 14 años. Desde muy joven comenzó a formarse en las divisiones juveniles de Huracán, donde tuvo que superar varios desafíos antes de consolidarse como jugador del club.
Aunque no fue titular habitual, integró el plantel que logró el ascenso a Primera en 2007 y dejó su marca con un gol memorable ante Talleres en el Ducó.
Después de su paso por el “Globo”, continuó su carrera en Defensores de Belgrano antes de regresar a Asia, donde jugó en equipos de Japón, India y Tailandia.
Su recorrido incluyó clubes como MIO Biwako Shiga, Dempo SC y Nakhon Ratchasima, hasta que decidió retirarse del fútbol profesional en 2021, luego de una exitosa y maratónica carrera.
Su vida después del retiro
En noviembre de 2021, Kato puso fin a su etapa como futbolista profesional, pero no se alejó del deporte que lo acompañó durante toda su vida. Casi de inmediato, se integró al cuerpo técnico del Muktijoddha Sangsad KC, donde suma experiencia y sueña, en el futuro, en convertirse entrenador principal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario