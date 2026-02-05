¿De qué jugador se trata? Pasó por Boca y San Lorenzo y trabaja en el ascenso uruguayo
Delantero con un olfato goleador único, salvó al "Ciclón" del descenso. Además, tuvo una breve experiencia en Paris Saint-Germain. Los detalles en la nota.
Carlos Bueno, gracias a su olfato goleador infalible y su presencia dentro del perímetro del gol, dejó una huella en el fútbol argentino. Estas características llevaron al delantero uruguayo a destacarse con camisetas de peso como las de Boca Juniors, San Lorenzo y Paris Saint-Germain.
Uno de los momentos más destacados de su carrera fue en el "Ciclón", donde fue pieza clave en una campaña que evitó la caída de categoría. Luego de colgar los botines, continuó ligado al deporte desde el banco de suplentes, iniciando su camino como entrenador en el fútbol de ascenso de Uruguay.
Carlos Bueno: su carrera en Boca y San Lorenzo
Bueno desembarcó en el "Xeneize" en 2007 envuelto en un manto de ilusión, ya que era su primera gran experiencia en Argentina y con un plantel destinado al éxito. Sin embargo, su paso por el club fue corto y con escasa participación.
Aunque logró anotar en el Torneo Apertura, la titularidad indiscutida de Martín Palermo redujo sus chances de tener mayor continuidad y protagonismo.
Años más tarde, en 2012, regresó al fútbol argentino para incorporarse a un San Lorenzo golpeado y comprometido con la permanencia. En ese contexto adverso, el delantero uruguayo respondió en los momentos decisivos: fue determinante en la serie ante Instituto, con goles que resultaron clave para evitar el descenso.
Su compromiso, rendimiento y efectividad en partidos cruciales dejaron una marca fuerte en el club y explican por qué su etapa en Boedo sigue siendo valorada por los hinchas.
La vida de Carlos Bueno después del fútbol argentino
Tras colgar los botines en 2019, Bueno optó por seguir vinculado al fútbol desde el banco de suplentes. En la actualidad, es entrenador de Artigas SAD, conjunto que participa en la Primera División Amateur del fútbol uruguayo.
