Argentina empata con Corea del Sur en la Copa Davis 2026

La serie continuará este domingo con el dobles, que iniciará a la una de la madrugada y que en un principio tendrá como protagonistas a Federico Gómez y a Guido Andreozzi del lado argentino y a Uising Park y a Jisung Nam para los coreanos.

A continuación se disputatá el tercer single, entre los mejores rankeados de cada país: Thiago Tirante (95°) y Soon Woo Kwon (343°). Por último y en caso de ser necesario para desempatar, Marco Trungelliti (134°) definirá contra Hyeon Chung (392°).

El ganador avanzará a la segunda ronda del Qualifiers 2026 de Copa Davis, a disputarse en septiembre contra la nación que triunfe en el cruce de India - Países Bajos.