¿Qué jugador es? Llegó a anotar más de 100 goles, se retiró y hoy tiene una fábrica de pastas

Sin embargo, el salto a la máxima categoría no fue como esperaba. La escasez de oportunidades y la falta de continuidad pusieron en jaque su carrera y lo empujaron a probar suerte en el ascenso. A ese contexto adverso se sumó una dura lesión de rodilla que, a los 28 años, lo obligó a ponerle fin a su etapa como futbolista profesional.