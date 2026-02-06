¿De qué jugador se trata? El futbolista que pasó de la gloria en Libertadores a la cárcel

Ese recorrido y experiencia en clubes de peso le abrió las puertas del fútbol europeo, con un desembarco en la Real Sociedad, y también le permitió vestir la camiseta de la selección colombiana en varias convocatorias. Pero la trayectoria se interrumpió de manera abrupta: su implicación en una causa por narcotráfico lo alejó por completo del verde césped.