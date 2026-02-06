¿De qué jugador se trata? El futbolista que pasó de la gloria en Libertadores a la cárcel
Campeón con Once Caldas y villano de Boca, este exjugador fue tras las rejas por por su participación en una red de narcotráfico. Los detalles en la nota.
Jhon Eduis Viáfara Mina pasó de tocar la cima del fútbol sudamericano al olvido por completo por su comportamiento fuera del campo de juego. Fue parte clave del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores 2004, una hazaña que quedó grabada a fuego en la historia de la competición. Aquella final, el elenco colombiano superó a Boca, defensor del título.
Tras su paso por Europa y la Selección de Colombia, terminó detenido y condenado por su participación en una red de narcotráfico. El final de Mina fue tajante: salida definitiva de las canchas y una carrera que quedó manchada por colaborar con carteles de droga.
Jhon Eduis Viafara Mina y su paso por el fútbol
Viáfara Mina supo convertirse en una pieza clave del capítulo más glorioso de Once Caldas. Su nombre quedó ligado para siempre a la Copa Libertadores conquistada frente a Boca, que en aquel 2004 llegaba como defensor del certamen y campeón del mundo.
Su gran rendimiento dentro del campo de juego le permitió consolidarse en el fútbol colombiano y pasar por clubes de peso como América de Cali, Deportivo Cali, La Equidad y Junior. Ese recorrido lo posicionó como uno de los mejores mediocampistas de Sudamérica.
Ese recorrido y experiencia en clubes de peso le abrió las puertas del fútbol europeo, con un desembarco en la Real Sociedad, y también le permitió vestir la camiseta de la selección colombiana en varias convocatorias. Pero la trayectoria se interrumpió de manera abrupta: su implicación en una causa por narcotráfico lo alejó por completo del verde césped.
Del fútbol a la cárcel
En 2020, la justicia de Estados Unidos lo sentenció por su participación en una red de narcotráfico que enviaba cocaína desde Colombia hacia el norte del continente usando lanchas y aeronaves. El caso sepultó su figura pública y lo sacó definitivamente del radar deportivo, opacando todo lo que había construido como futbolista profesional.
