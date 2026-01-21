Riquelme analiza opciones: Ángel Romero siempre le gustó y está en el radar de Boca
Tras la caída de Hinestroza, el paraguayo fue acercado al Xeneize como alternativa inmediata y su nombre abrió conversaciones internas en un mercado marcado por la urgencia.
El mercado de pases de Boca volvió a sacudirse en las últimas horas luego de un golpe inesperado: la frustrada llegada de Marino Hinestroza, quien parecía encaminado a convertirse en refuerzo y terminó cerrando su pase a Vasco da Gama. Ese escenario obligó al club a reacomodar prioridades y a analizar nuevas alternativas en un contexto donde el inicio del campeonato aparece cada vez más cerca.
En ese marco, surgió el nombre de Ángel Romero, delantero paraguayo que quedó libre tras su salida de Corinthians y que fue ofrecido a la dirigencia xeneize. El delantero paraguayo, de 33 años, aparece como uno de los futbolistas que fueron acercados inmediatamente después de que se confirmara la caída de la negociación por el extremo colombiano.
Según trascendió, no fue el único nombre puesto sobre la mesa, aunque sí uno de los que despertó mayor atención por su recorrido internacional y su situación contractual. De acuerdo a lo informado por TyC Sports, existen charlas entre las partes y chances concretas de que el atacante se transforme en incorporación para esta temporada, en una búsqueda que apunta a sumar experiencia ofensiva.
El delantero paraguayo se encuentra actualmente como agente libre, luego de finalizar su vínculo con el Timao. Pese a ser considerado un ídolo por un sector de la hinchada del club brasileño, la institución atravesó una profunda crisis económica que derivó en la decisión de no renovarle el contrato. A ese factor se sumó que Romero no logró sostener su mejor versión durante 2025, temporada en la que fue mayormente suplente y convirtió cinco goles a lo largo del año, números que estuvieron por debajo de las expectativas.
Óscar Romero, el hermano que si jugó en Boca
El apellido Romero no resulta ajeno en el Mundo Boca. Ángel es hermano de Óscar Romero, quien vistió la camiseta azul y oro entre 2022 y 2023, un antecedente que inevitablemente aparece en el análisis de los hinchas y del entorno del club. Además, el delantero paraguayo sigue en carrera por un lugar en la lista de su selección para el Mundial 2026.
Según informó el periodista Wilson González en Presión Alta, el entrenador Gustavo Alfaro le sugirió que continúe su carrera en el extranjero y evite un regreso prematuro a la liga local, un dato que refuerza su predisposición a escuchar propuestas fuera de Paraguay. En este contexto, la postura de Juan Román Riquelme adquiere relevancia.
El presidente de Boca ya había elogiado públicamente al futbolista en el pasado, cuando en febrero de 2022 afirmó: “Es un grandísimo jugador”. Ahora, con el atacante nuevamente ofrecido y con el club evaluando opciones, esas palabras vuelven a cobrar sentido. Boca analiza la conveniencia deportiva y económica de la operación, consciente de que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
