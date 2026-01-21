Riquelme analiza opciones: Ángel Romero siempre le gustó y está en el radar de Boca

angel romero 1

Según informó el periodista Wilson González en Presión Alta, el entrenador Gustavo Alfaro le sugirió que continúe su carrera en el extranjero y evite un regreso prematuro a la liga local, un dato que refuerza su predisposición a escuchar propuestas fuera de Paraguay. En este contexto, la postura de Juan Román Riquelme adquiere relevancia.

El presidente de Boca ya había elogiado públicamente al futbolista en el pasado, cuando en febrero de 2022 afirmó: “Es un grandísimo jugador”. Ahora, con el atacante nuevamente ofrecido y con el club evaluando opciones, esas palabras vuelven a cobrar sentido. Boca analiza la conveniencia deportiva y económica de la operación, consciente de que el margen de maniobra es cada vez más estrecho.