Aseguran que Gonzalo Montiel fue ofrecido a São Paulo: la postura de River

A pesar de esto, las altas exigencias económicas del Sevilla, club al que el lateral derecho pertenece actualmente, complican la posibilidad de concretar su llegada. La institución andaluza estaría dispuesta a venderlo por 4,5 millones de euros, pero no considera cederlo a préstamo, lo que reduce las opciones para un posible regreso al continente.

gonzalo montiel seleccion argentina.jpg

En Europa, Montiel no ha logrado consolidarse plenamente: su paso por Sevilla y Nottingham Forest no le garantizó la continuidad deseada, lo que alimenta las especulaciones sobre un cambio de rumbo. No obstante, su alto valor de mercado, estimado en 8 millones de euros según Transfermarkt, y su contrato vigente dificultan cualquier negociación.

La postura de River ante una posible vuelta de Gonzalo Montiel

Por su parte, el equipo que dirige Marcelo Gallardo mantiene las puertas abiertas para el regreso del lateral derecho, aunque las condiciones actuales no parecen favorecer al club argentino. Mientras tanto, "Cachete" analiza las opciones que tiene para su futuro inmediato, incluyendo la posibilidad de un traspaso definitivo a Sudamérica.

montiel river

En la temporada actual, solo disputó ocho partidos, en los que marcó un gol pero no aportó asistencias. Esta falta de protagonismo alimenta los rumores sobre su salida y su posible desembarco en un gigante del continente como Sao Paulo.

El campeón del mundo sigue siendo una pieza codiciada en el mercado, pero el tiempo dirá si su destino estará en Brasil, en Europa o si finalmente concretará su retorno al club donde comenzó su carrera profesional y que aún sueña con su vuelta.