Aseguran que la pareja de Julián Álvarez, Emilia Ferrero, está furiosa con el Cholo Simeone: qué pasó

En la misma línea, el comunicador amplió su postura y dejó entrever diferencias en los tiempos y decisiones de la pareja respecto al futuro. Mientras el ex River mantendría una actitud más paciente, del otro lado habría una postura mucho más tajante sobre la continuidad en España. “Yo no veo una futura separación hoy, pero si tu pareja quiere estar en un lugar y no quiere estar en otro ya eso es una confrontación y no estamos hablando de dos personas. El futuro de Julián no está en Madrid y él es mesurado, tranquilo, quiere esperar y Emilia Ferrero quiere irse ya”.

Además, Antolín vinculó directamente este escenario con el nivel que muestra el campeón del mundo dentro del campo de juego y sumó un episodio puntual que habría dejado en evidencia el malestar. “Estamos viendo la peor versión de Julián y encima el Cholo Simeone lo sacó en el entretiempo, tenías que ver la cara de Julián cuando se enteró que lo sacaba. Hay problemas potentes de Julián”, agregó Antolín en las últimas horas.

Como si fuera poco, el periodista también habló de posibles movimientos en el mercado de pases y de un fuerte descontento de Ferrero con el entrenador argentino, aunque marcando diferencias en la manera de manifestarlo públicamente. “Él tiene varias ofertas para salir. El Barcelona lo quiere y él quiere ir a jugar allí. Emilia odia al Cholo Simeone y no es como la mujer de Fede Valverde que sale por redes sociales a criticar, pero está harta. Quieren estar en un lugar donde tengan estabilidad emocional”, dijo al respecto el comunicador español.

Finalmente, dejó planteado un panorama abierto, con decisiones que podrían acelerarse si la situación no mejora en el corto plazo. “Veremos a ver qué pasa, pero hoy la situación está muy delicada porque Emilia quiere irse ya de acá y Julián quiere esperar un poco”.