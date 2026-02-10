Aseguran que la pareja de Julián Álvarez, Emilia Ferrero, está furiosa con el Cholo Simeone: qué pasó
Un periodista español afirmó que la pareja de Julián Álvarez está “harta” del DT del Atlético de Madrid y que la situación personal del delantero atraviesa un momento muy delicado.
Desde España aseguran que el presente personal y profesional de Julián Álvarez atraviesa una etapa compleja desde su llegada a Madrid para sumarse al Atlético, y en ese contexto comenzaron a circular fuertes versiones sobre la relación de su pareja, Emilia Ferrero, con Diego “Cholo” Simeone, entrenador del conjunto colchonero. Las declaraciones que encendieron la polémica pertenecen al periodista español Roberto Antolín, quien describió un clima tenso tanto en lo futbolístico como en lo familiar.
La información fue difundida en un intercambio con Juan Etchegoyen, donde Antolín expuso una supuesta interna que, según indicó, se arrastraría desde hace varias semanas. De acuerdo a su mirada, el rendimiento del delantero argentino estaría directamente atravesado por situaciones personales que repercuten en su cabeza y en su día a día fuera de la cancha, algo que —siempre según su versión— también impactaría en la convivencia en la capital española.
“A mí lo que me dicen es que Julián Álvarez tiene problemas con su pareja Emilia más allá que ellos pongan fotos en redes sociales de la familia. Él no está concentrado en el fútbol con el nacimiento de su hija. Emilia quería irse ya de Madrid porque la situación que él vive en el Atlético de Madrid es complicada”, comenzó diciendo el periodista europeo.
En la misma línea, el comunicador amplió su postura y dejó entrever diferencias en los tiempos y decisiones de la pareja respecto al futuro. Mientras el ex River mantendría una actitud más paciente, del otro lado habría una postura mucho más tajante sobre la continuidad en España. “Yo no veo una futura separación hoy, pero si tu pareja quiere estar en un lugar y no quiere estar en otro ya eso es una confrontación y no estamos hablando de dos personas. El futuro de Julián no está en Madrid y él es mesurado, tranquilo, quiere esperar y Emilia Ferrero quiere irse ya”.
Además, Antolín vinculó directamente este escenario con el nivel que muestra el campeón del mundo dentro del campo de juego y sumó un episodio puntual que habría dejado en evidencia el malestar. “Estamos viendo la peor versión de Julián y encima el Cholo Simeone lo sacó en el entretiempo, tenías que ver la cara de Julián cuando se enteró que lo sacaba. Hay problemas potentes de Julián”, agregó Antolín en las últimas horas.
Como si fuera poco, el periodista también habló de posibles movimientos en el mercado de pases y de un fuerte descontento de Ferrero con el entrenador argentino, aunque marcando diferencias en la manera de manifestarlo públicamente. “Él tiene varias ofertas para salir. El Barcelona lo quiere y él quiere ir a jugar allí. Emilia odia al Cholo Simeone y no es como la mujer de Fede Valverde que sale por redes sociales a criticar, pero está harta. Quieren estar en un lugar donde tengan estabilidad emocional”, dijo al respecto el comunicador español.
Finalmente, dejó planteado un panorama abierto, con decisiones que podrían acelerarse si la situación no mejora en el corto plazo. “Veremos a ver qué pasa, pero hoy la situación está muy delicada porque Emilia quiere irse ya de acá y Julián quiere esperar un poco”.
