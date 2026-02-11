Letra chica de la Reforma Laboral: cambio oculto que recorta sueldos por enfermedad y castiga hacer deportes

¿Qué significa esto? Que si te lesionás por hacer deportes, jugar al fútbol el fin de semana o realizar cualquier actividad física que "no deberías hacer" porque implica riesgo, te van a pagar solo el 50% del salario. Se penaliza la vida personal del empleado fuera del horario laboral.

El golpe a las enfermedades crónicas

Finalmente, el proyecto endurece las condiciones para quienes padecen enfermedades de larga data. El texto aclara que la recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos dos años. Esto limita severamente los períodos de licencia paga para quienes sufren patologías recurrentes.