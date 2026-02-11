¿De qué jugador se trata? Pasó por el Mundial de Qatar, casi sale campeón y se vio obligado a retirarse
Luego de brillar en clubes y selección, puso punto final a su carrera: las lesiones recurrentes y el desgaste físico terminaron inclinando la balanza.
El mundo del fútbol quedó sacudido por la historia de un jugador que disputó el Mundial de Qatar 2022, estuvo muy cerca de ser campeón del mundo y se vio obligado a anunciar su retiro de manera anticipada.
Con solo 31 años, una carrera de élite marcada por títulos y finales se frenó por las lesiones y el fuerte desgaste físico acumulado.
Raphael Varane y su paso por el fútbol
Raphael Varane construyó una trayectoria de primer nivel desde muy joven. Formado en el Racing Lens, debutó en la liga francesa con apenas 17 años y rápidamente dio el salto al Real Madrid, donde permaneció una década.
En el club español se consolidó como uno de los mejores defensores del mundo y ganó una enorme cantidad de títulos, entre ellos varias ligas, copas locales y cuatro Champions League.
Con la selección de Francia, Varane alcanzó la cima en el Mundial de Rusia 2018, siendo una pieza clave en la consagración. En el Mundial de Qatar 2022 volvió a disputar una final, que terminó con derrota por penales ante Argentina.
Además, fue parte del plantel campeón de la Liga de Naciones 2021. Tras dejar el Real Madrid, jugó tres temporadas en el Manchester United, donde obtuvo la FA Cup y la Copa de la Liga. En 2024 firmó con el Como, pero una lesión en la rodilla le impidió debutar oficialmente.
Su vida después del retiro
Las lesiones recurrentes y la exigencia del alto rendimiento aceleraron su retiro del fútbol profesional. Varane explicó que tomó la decisión para cerrar su carrera en plenitud y no prolongarla sin estar al ciento por ciento desde lo físico. Su último partido fue en Wembley, donde además logró un título con el Manchester United, un cierre simbólico para su etapa como futbolista.
Aunque dejó las canchas, Raphael Varane seguirá vinculado al futbol. Confirmó que continuará ligado al Como en otra función, manteniéndose cerca del deporte que marcó su vida. En su despedida, agradeció a clubes, compañeros, entrenadores y hinchas, y remarcó que más allá de los títulos, se queda con el orgullo de haber respetado sus valores durante toda su carrera.
