¿De qué jugador se trata? Pasó por el Mundial de Qatar, casi sale campeón y se vio obligado a retirarse

Además, fue parte del plantel campeón de la Liga de Naciones 2021. Tras dejar el Real Madrid, jugó tres temporadas en el Manchester United, donde obtuvo la FA Cup y la Copa de la Liga. En 2024 firmó con el Como, pero una lesión en la rodilla le impidió debutar oficialmente.

Su vida después del retiro

Las lesiones recurrentes y la exigencia del alto rendimiento aceleraron su retiro del fútbol profesional. Varane explicó que tomó la decisión para cerrar su carrera en plenitud y no prolongarla sin estar al ciento por ciento desde lo físico. Su último partido fue en Wembley, donde además logró un título con el Manchester United, un cierre simbólico para su etapa como futbolista.

Aunque dejó las canchas, Raphael Varane seguirá vinculado al futbol. Confirmó que continuará ligado al Como en otra función, manteniéndose cerca del deporte que marcó su vida. En su despedida, agradeció a clubes, compañeros, entrenadores y hinchas, y remarcó que más allá de los títulos, se queda con el orgullo de haber respetado sus valores durante toda su carrera.