Sorpresa en la Copa Argentina: Gimnasia de Jujuy eliminó por penales a Central Córdoba tras un partidazo
El "Lobo" jujeño dio la nota este miércoles en Salta, imponiéndose por paneles ante el "Ferroviario", luego de un encuentro emotivo que finalizó 2-2.
Central Córdoba (SE) y Gimnasia de Jujuy empataron 2-2 este miércoles en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina 2026, pero el conjunto del Ascenso se impuso 5-4 en los penales para seguir en la competencia.
El encuentro marcaba el debut de ambos en la competencia federal, con expectativas renovadas de cara a la temporada. El de Primera División comenzó en ventaja por el tanto de Iacobellis a los 15 minutos, pero luego tuvo que igualarlo 2-2 gracias a Vera, debido a que entre Casa y Cachi habían dado vuelta el marcador de forma parcial.
Luego del vibrante empate en los 90 minutos, el conjunto jujeño acertó todos sus disparos, mientras que Iacobellis falló el suyo, para el triunfo y clasificación del "Lobo".
El "Ferroviario" venía de conseguir un necesario alivio en el Torneo Apertura tras vencer por la mínima a Unión en el Madre de Ciudades. Ese resultado cortó un inicio de año poco convincente y le dio aire al equipo conducido por Lucas Pusineri.
Luego de un 2025 intenso entre la ilusión internacional y el desgaste en el plano local, el conjunto santiagueño atraviesa un período de transición. El armado y rearmado del plantel obligó a reajustar piezas y tiempos, en busca de un funcionamiento más sólido.
Del otro lado estaba Gimnasia de Jujuy, uno de los animadores habituales de la Primera Nacional en los últimos años. El
"Lobo" jujeño encara una nueva temporada con un objetivo claro: regresar a la máxima categoría tras 17 años en la segunda división.
Formaciones del encuentro entre Central Córdoba y Gimnasia de Jujúy
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Gimnasia (J): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Pellerano.
Central Córdoba (SE) vs. Gimnasia de Jujuy, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta)
