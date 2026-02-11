Rosario Central le ganó sin problemas a Sportivo Belgrano y avanzó en la Copa Argentina

El "Canalla" llegaba tras empatar 1-1 en su visita a Aldosivi por el Torneo Apertura, en un arranque irregular que generó cierta preocupación entre los hinchas. El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo un inicio con altibajos en el campeonato argentino. En el debut cayó 2-1 frente a Belgrano, luego venció 2-1 a Racing y más tarde empató 0-0 ante River y 1-1 contra el Tiburón.