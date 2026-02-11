Rosario Central le ganó sin problemas a Sportivo Belgrano y avanzó en la Copa Argentina
El "Canalla", de andar irregular en el Torneo Apertura, arrancó su camino en la copa nacional con un triunfo tranquilo ante el conjunto del Federal A.
Rosario Central se impuso 2-0 a Sportivo Belgrano este miércoles en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
El encuentro marcaba el debut de ambos en la competencia federal, con realidades distintas en el inicio de la temporada. Y el equipo de Primera División tardó apenas un tiempo en resolver el encuentro, gracias a los goles de Julián Fernández, a los 6 minutos de juego; y Alejo Veliz, a los 40.
El "Canalla" llegaba tras empatar 1-1 en su visita a Aldosivi por el Torneo Apertura, en un arranque irregular que generó cierta preocupación entre los hinchas. El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo un inicio con altibajos en el campeonato argentino. En el debut cayó 2-1 frente a Belgrano, luego venció 2-1 a Racing y más tarde empató 0-0 ante River y 1-1 contra el Tiburón.
Con ese panorama, Rosario Central intentaba hacerse fuerte en la Copa Argentina para sostener la ilusión en los tres frentes. Además del Torneo Apertura, el conjunto rosarino también disputará la Copa Libertadores, lo que obliga a administrar cargas y mantener un plantel competitivo.
Sportivo Belgrano, en tanto, llevaba sin haber tenido competencia oficial en 2026. El equipo que milita en el Torneo Federal A pretendía utilizar este partido como medida para evaluar su preparación de cara a una temporada en la que buscará pelear por el ascenso.
La Verde viene de caer en los octavos de final del Reducido del año pasado ante Guillermo Brown, un golpe que dejó al plantel a las puertas de seguir avanzando por el salto de categoría. Con ese antecedente, el objetivo será mejorar lo realizado y dar el golpe frente a un rival de Primera División.
Formaciones del encuentro entre Rosario Central y Sportivo Belgrano
- Sportivo Belgrano: Pedro Bravo; Lucas Alessi, Jonathan Paiz, Juan Carballo y Joaquín Vidal; Mariano Sagristani, Pedro Contreras, Mateo Peralta y Máximo Forlín; Juan Ignacio Aróstegui y Germán Lessman. DT: Sergio Mazza.
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: TyC Sports
- Árbitro:
- Estadio: 15 de Abril
