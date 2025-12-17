Sin regreso a River, el futuro del Diablito Echeverri se aleja de Bayer Leverkusen
Claudio Echeverri no volverá al Millonario y Manchester City evalúa cortar su préstamo por la falta de minutos en Alemania.
Uno de los grandes objetivos que tuvo River en el actual mercado de pases fue intentar el regreso de Claudio Echeverri. Sin embargo, la posibilidad quedó descartada luego de que Manchester City se opusiera a cederlo nuevamente al fútbol sudamericano.
Desde Inglaterra consideran que el Diablito debe sumar rodaje en Europa y permanecer bajo la órbita directa del club. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la chance de que se interrumpa su préstamo en Bayer Leverkusen, donde no logró la continuidad esperada desde su llegada hace muy poco tiempo.
El propio futbolista estaría dispuesto a cambiar de aire. “Está abierto a dejar Bayer Leverkusen en enero para comenzar un nuevo capítulo, ya que no está jugando como estaba previsto”, aseguró el periodista Fabrizio Romano, reflejando el malestar por la escasa participación que tuvo en los últimos meses.
Manchester City ya analiza un nuevo préstamo del Diablito Echeverri en Europa
Con el regreso a River descartado, el deseo de Pep Guardiola comienza a ganar peso. El entrenador español pretende que Echeverri sume minutos en una liga competitiva, pero bajo el control del City Football Group para poder volver a contar con él en el futuro cercano.
En ese escenario apareció Girona como posible destino. El periodista Nil Solà reveló que el club español está negociando con Manchester City para obtener el préstamo del jugador de 19 años, una opción que ya había sido evaluada anteriormente, aunque finalmente el chaqueño emigró a Alemania por la presión de su representante, Enzo Monteopane.
La falta de continuidad en Bayer Leverkusen quedó reflejada en los números. Desde su llegada, el futbolista disputó 11 partidos, brindó una asistencia y acumuló apenas 270 minutos en cancha, una situación que terminó de inclinar la balanza para buscarle un nuevo rumbo en el próximo mercado de pases.
