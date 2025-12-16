Pese al coqueteo con Boca, Miguel Borja seguiría su carrera en México tras irse de River
El delantero colombiano, recientemente desvinculado del Millonario, reconoció contactos con el Xeneize, pero Cruz Azul avanzó con un preacuerdo y está a un paso de sumarlo.
Miguel Borja volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases sudamericano tras su salida de River. Sus declaraciones públicas sobre un posible interés de Boca despertaron revuelo y reavivaron una polémica siempre sensible, pero con el correr de los días el escenario comenzó a aclararse: el delantero colombiano tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul y todo indica que continuará su carrera en el fútbol mexicano.
El propio Borja fue quien, en una entrevista reciente, admitió que su nombre volvió a sonar en el mundo Boca y no esquivó la clásica consulta vinculada a Juan Román Riquelme. “¿Si me llama Román? Tengo un hermano que es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas, ahora lo que estoy pensando es en disfrutar las vacaciones y pensar en lo mejor para mí y para mi familia”, expresó, dejando abierta una puerta que rápidamente encendió el debate entre hinchas y dirigentes.
En el mismo diálogo, el colombiano aportó contexto sobre los contactos previos que tuvo con el club de la Ribera. “En 2020 soné para Boca, tuve contactos con gente del Consejo después de la Copa América que se jugó en pandemia. En ese momento Palmeiras decidió que vaya a Junior. Luego pasé a Gremio, volví a Júnior y luego sucedió lo de River”, relató. Y cerró con una frase contundente que explicó por qué nunca se concretó: “Tuve acercamientos con ellos y no se dio por temas deportivos”.
Más allá de ese coqueteo discursivo, la realidad marca que el futuro inmediato de Borja está lejos del fútbol argentino. La Maquina Cementera aceleró las gestiones y alcanzó un preacuerdo con el atacante, que ya tendría todo encaminado para mudarse a México. El club cementero busca jerarquía ofensiva y considera que el colombiano encaja a la perfección en su proyecto deportivo.
En La Boca, si bien el nombre de Borja fue analizado, el interés nunca se tradujo en una oferta formal. Desde el entorno dirigencial reconocieron que el delantero gusta, pero admitieron que no hubo negociaciones concretas. “No hablamos formalmente por él, pero es un jugador que nos gusta”, señalaron fuentes cercanas a la dirigencia, dando a entender que la prioridad pasó por otros frentes del mercado.
Los números de Miguel Borja en River
El paso de Borja por River dejó números sólidos y un impacto importante. Disputó 159 partidos oficiales con la camiseta del Millonario, convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias, participando directamente en 72 tantos. Además, celebró la obtención de tres títulos, consolidándose como una pieza clave en distintos tramos de su ciclo en Núñez.
Así, mientras en Boca el tema quedó en un interés sin avance, Borja se prepara para iniciar una nueva etapa en México. Todo indica que Cruz Azul será su próximo destino, cerrando definitivamente la puerta a un cruce de vereda que, al menos por ahora, quedó solo en palabras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario