Pese al coqueteo con Boca, Miguel Borja seguiría su carrera en México tras irse de River

Los números de Miguel Borja en River

El paso de Borja por River dejó números sólidos y un impacto importante. Disputó 159 partidos oficiales con la camiseta del Millonario, convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias, participando directamente en 72 tantos. Además, celebró la obtención de tres títulos, consolidándose como una pieza clave en distintos tramos de su ciclo en Núñez.

Así, mientras en Boca el tema quedó en un interés sin avance, Borja se prepara para iniciar una nueva etapa en México. Todo indica que Cruz Azul será su próximo destino, cerrando definitivamente la puerta a un cruce de vereda que, al menos por ahora, quedó solo en palabras.