Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga con todo y por cuántos días

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA

Mientras que en un primer momento el extendido del SMN no preveía precipitaciones para el fin de semana, cambió el pronóstico del organismo y parece afianzarse el regreso de las lluvias para el sábado, que se anticipa con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando con cielo nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, el mal clima vendría de la mano con un leve descenso y las marcas se ubicarían entre 22 grados de mínima y 28 de máxima, siempre según el organismo nacional.

En tanto, para el domingo retornarían las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que treparía a 29.

La penúltima semana del año también iniciaría con buen tiempo, ya que el lunes se anticipa con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.