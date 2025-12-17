Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga con todo y por cuántos días
En medio del calor y las altas temperaturas, el clima en el AMBA tendería a volverse inestable, con nuevas lluvias y tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La antepenúltima semana del año se mantiene con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero mientras las temperaturas parecen ir en aumento, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se adelanta la vuelta de las lluvias y tormentas.
La jornada del miércoles en el AMBA transcurrió con buen clima y un alivio al calor: junto a nubosidad variable, las temperaturas rondaron entre 14 y 31 grados.
El jueves tendría cielo despejado en las primeras horas y luego otra vez parcialmente nublado; con 20 de mínima y 34 de máxima, en la que se presenta como la jornada más calurosa de la semana.
Se mantiene el calor en el cierre de la semana, con un viernes que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado desde la mañana y hasta la noche, y con temperaturas de entre 20 y 32 grados. ¿La última jornada con buen clima?
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
Mientras que en un primer momento el extendido del SMN no preveía precipitaciones para el fin de semana, cambió el pronóstico del organismo y parece afianzarse el regreso de las lluvias para el sábado, que se anticipa con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando con cielo nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, el mal clima vendría de la mano con un leve descenso y las marcas se ubicarían entre 22 grados de mínima y 28 de máxima, siempre según el organismo nacional.
En tanto, para el domingo retornarían las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que treparía a 29.
La penúltima semana del año también iniciaría con buen tiempo, ya que el lunes se anticipa con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
